CNN узнал, когда республиканцы могут одобрить выделение Украине $60 млрд

Конгресс США с осени не может согласовать законопроект о бюджете, предусматривающий передачу Украине $60 млрд. По данным CNN этот вопрос может быть рассмотрен в марте-апреле. Москва выступает против помощи Киеву

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в марте-апреле может вынести на голосование законопроект о новом бюджете, который в том числе предусматривает выделение $60 млрд на помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, Джонсон, который ранее «сорвал» согласование двух предложенных демократами проектов бюджета, в частном порядке встречался с республиканцами в палате представителей, которые продвигают идею нового двухпартийного проекта, включающего в себя помощь Израилю и Украине. Спикер не занял какую-либо позицию по плану, однако призвал его доработать, чтобы была возможность вынести на голосование в марте или начале апреле.

По данным телеканала, доработкой проекта с учетом мнений спикера внастоящее время занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол. Однако, как пишет CNN, Джонсон рискует, вынося его на голосование, поскольку крайне правые члены палаты — сторонники экс-президента Дональда Трампа — могут проголосовать за его отстранение от должности спикера. Вместе с этим, отмечает телеканал, законопроект могут не поддержать левые демократы, которые не стремятся выделять дополнительные средства Израилю.

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать законопроект о новом бюджете, который предусматривает выделение средств Украине и Израилю. Причиной задержки стали разногласия между демократами и республиканцами: первые контролируют сенат (верхнюю палату конгресса), а вторые — палату представителей (нижнюю). 13 февраля сенат принял этот законопроект, однако палата представителей ушла на каникулы, так и не проголосовав по проекту.



Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без помощи западных стран ВСУ будут отступать. Об этом же неоднократно говорил президент США Джо Байден, призывая республиканцев согласовать пакет помощи. 27 февраля он заявил, что отсутствие согласия конгрессменов грозит Киеву «мрачными» последствиями.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине западными странами. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с января 2022 года по конец сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд (0,33% ВВП), из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму более $113 млрд.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин ранее говорил, что без поддержки других стран система обороны Украины продержится всего неделю.