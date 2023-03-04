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WSJ узнала о планах США по новым ограничениям инвестиций за рубеж

WSJ: США намерены запретить инвестиции в высокие технологии Китая
США запретят инвестировать в разработку ИИ, квантовые вычисления и разработку передовых микросхем в соперничающих с Вашингтоном странах — прежде всего, в Китае
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

США планируют запретить инвестиции в высокотехнологичные секторы экономик других стран, которые могут угрожать американской национальной безопасности, новую систему регулирования рассматривают в Минфине и Минторге, пишет The Wall Street Journal. Издание ознакомилось с копиями документов, переданных ведомствами конгрессменам.

В документах не уточняются конкретные страны, на которые распространят действие мер, а также конкретные секторы экономики, которые считаются рискованными президентской администрацией. Там указано, что в центре внимания будут секторы, способные повысить военный потенциал соперничающих с США стран.

Источники WSJ рассказали, что ограничения введут в отношении частных и венчурных инвестиций в производство полупроводников, разработку искусственного интеллекта и квантовые вычисления, а в основном эти меры направлены против Китая.

Власти США последовательно вводят ограничения, которые призваны помешать Китаю развивать высокие технологии. Вашингтон уверен, что действия Пекина угрожают национальной безопасности США. В частности, в октябре прошлого года США запретили экспорт определенных микросхем, применяемых для работы ИИ и суперкомпьютеров без лицензии Минторга.

Санкции США в сфере технологий были направлены и против России. Минторг США на прошлой неделе запретил поставлять в Россию смартфоны дороже $300, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300 и другую технику. Россия «извлекает полупроводники из таких продуктов, как холодильники и микроволновые печи, чтобы установить их в военном оборудовании», пояснял замминистра финансов США Уолли Адейемо. Власти России настаивают, что западные санкции нелегитимны и неэффективны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Китай высокие технологии Инвестиции
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