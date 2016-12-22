Экс-премьер Украины выиграл суд о частичной отмене санкций ЕС

Бывший премьер Украины Николай Азаров выиграл апелляционный иск в отношении Совета ЕС о частичной отмене санкций против него. Об этом сообщается на сайте Европейского суда юстиции.

«Аннулировать решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года <...>, дополняющее решение <...> относительно ограничительных мер против физических лиц, организаций и структур по ситуации на Украине в той части, которая касается Николая Яновича Азарова», — говорится в судебном документе.

Суд также отменил решение от 7 июля 2017 года по делу «Азаров против Совета». Совет ЕС, по решению Европейского суда юстиции, обязан выплатить все издержки по искам.

Азаров​ ушел в отставку в январе 2014 года на фоне протестов на Украине. Сразу после этого он покинул страну. В марте 2014 года Азаров и его сын стали фигурантами санкционного списка ЕС, их счета были заморожены.

