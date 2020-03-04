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Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью о квартире в США, которая принадлежит тезке главы комитета по экономической политике Госдумы Сергея Жигарева и тезке его жены. Парламентарий утверждал, что у них нет квартир во Флориде
Сергей Жигарев (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева. Статья была удалена по решению Одинцовского суда Московской области.

По обращению Жигарева суд в декабре 2019 года признал информацию запрещенной к распространению. 3 марта Роскомнадзор обратился в РБК с требованием удалить информацию.

Согласно принятым весной 2018 года поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», интернет-страницу можно заблокировать, если суд счел информацию на ней порочащей честь или деловую репутацию истца. На удаление информации владельцу сайта дается один день, после чего Роскомнадзор вносит страничку в реестр запрещенной информации для блокировки.

В 2015 году РБК сообщал, что зампредседателя комитета палаты по обороне (сейчас он возглавляет комитет по экономической политике) может быть владельцем незадекларированной квартиры во Флориде. Документы свидетельствовали, что имущество принадлежит компании тезки депутата и тезки его жены, а менеджером компании выступает тезка связанного с Жигаревым общественника. Депутат и его супруга утверждали, что такой недвижимостью не владеют. В декларациях парламентария указано, что он владеет земельным участком в 2,2 тыс. кв. м, жилым домом, дачей, тремя автомобилями и мотоциклом.

Сергей Жигарев был избран депутатом от ЛДПР в 2011 году. В 2018 году он был избит в центре Москвы. В 2019 обратился в суд с иском против своей знакомой, которая, по его словам, украла 20 млн руб. из сейфа.

Депутат — выпускник первого потока «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента, рассказал РБК знакомый с ним участник тренинга.

В 2013 году в силу вступил закон, запрещающий госслужащим иметь зарубежные счета и активы. При этом иметь иностранную недвижимость им не запрещено, если они указывают ее в своих декларациях. В 2016 году депутат от КПРФ Валерий Рашкин предложил запретить госслужащим иметь недвижимость за рубежом, но комитет не поддержал его инициативу. Предложенный запрет тогда сочли избыточным.

Теги: Роскомнадзор, Сергей Жигарев, ЛДПР
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