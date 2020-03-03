Что случилось за день. Главные новости РБК

Трамп согласился на встречу «ядерной пятерки», Дерипаска подал иск к Навальному, ФРС неожиданно изменила ставку из-за коронавируса, возможность переноса Олимпиады, логотип голосования по Конституции; главные новости — в обзоре РБК

Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран

В конце января российский президент Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит с участием лидеров «ядерной пятерки» (России, США, Китая, Франции и Великобритании). Свое согласие уже дали четыре из них.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, идею Путина поддержали французский лидер Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин. Теперь же согласие дал президент США Дональд Трамп. Место и время сейчас согласовываются.

Лавров сообщил, что речь на саммите пойдет о недопустимости ядерной войны. «Речь идет о выживании человечества», — отметил министр.

Сейчас между Россией и США действует лишь один договор о разоружении — СНВ-3. Он заканчивает свое действие в феврале 2021 года. Трамп неоднократно заявлял, что готов подписать новый подобный договор, но только с подключением Китая. По его мнению, прежние двусторонние договоры с Россией не учитывают угроз со стороны других стран.

ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила базовую процентную ставку. О своем решении ФРС объявила неожиданно — по плану ее заседание должно было состояться 17–18 марта.