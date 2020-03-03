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Что случилось за день. Главные новости РБК

Трамп согласился на встречу «ядерной пятерки», Дерипаска подал иск к Навальному, ФРС неожиданно изменила ставку из-за коронавируса, возможность переноса Олимпиады, логотип голосования по Конституции; главные новости — в обзоре РБК

Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран

В конце января российский президент Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит с участием лидеров «ядерной пятерки» (России, США, Китая, Франции и Великобритании). Свое согласие уже дали четыре из них.

  • Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, идею Путина поддержали французский лидер Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин. Теперь же согласие дал президент США Дональд Трамп. Место и время сейчас согласовываются.
  • Лавров сообщил, что речь на саммите пойдет о недопустимости ядерной войны. «Речь идет о выживании человечества», — отметил министр.
  • Сейчас между Россией и США действует лишь один договор о разоружении — СНВ-3. Он заканчивает свое действие в феврале 2021 года. Трамп неоднократно заявлял, что готов подписать новый подобный договор, но только с подключением Китая. По его мнению, прежние двусторонние договоры с Россией не учитывают угроз со стороны других стран.

ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила базовую процентную ставку. О своем решении ФРС объявила неожиданно — по плану ее заседание должно было состояться 17–18 марта.

  • В соответствии с решением ФРС значение базовой ставки снижено на 0,5 п.п. — с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
  • Снижение ставки в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.
  • Незадолго до этого агентство Bloomberg сообщило, что в администрации Дональда Трампа настаивают на снижении ставки ФРС для минимизации последствий распространения COVID-19 для экономики.
  • В предыдущий раз ФРС экстренно снижала ставку в октябре 2008 года — после краха банка Lehman Brothers.

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, сообщили источники РБК. Однако в открытом доступе контракт на разработку дизайна кампании обнаружить не удалось.

  • Логотип будет представлять собой раскрытую Конституцию с триколором. «Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона», — говорится в описании логотипа. Слоган будет звучать так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
  • Дизайн для кампании общероссийского голосования разработало агентство «ИМА-консалтинг». Оно также занималось разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн руб.

Дерипаска подал иск к Навальному

Миллиардер Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Москвы иск против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Сумма требований — 1 руб.

  • В картотеке суда фамилия истца написана с ошибкой: «Дерипаско Олег Владимирович». Директор ФБК сообщил, что причина подачи иска им пока неизвестна.
  • Адвокат бизнесмена Алексей Мельников пояснил РБК, что Дерипаска просит суд защитить его деловую репутацию. «Навальный должен опровергнуть ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях», — сообщил юрист.
  • В 2018 году ФБК выпустил расследование о миллиардере, в котором утверждалось, что на его яхте отдыхал российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько. Оно было основано на фотографиях Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). После этого Дерипаска через суд взыскал с нее 500 тыс. руб. по иску о неприкосновенности частной жизни.

Японский министр допустила перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Министр Японии по организации Олимпийских игр Сэйко Хасимото сообщила, что из-за распространения коронавируса летняя Олимпиада в Токио может быть перенесена на конец 2020 года. Но окончательное решение будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

  • «Соглашение [с МОК] допускает перенос соревнований на более поздний срок. Но мы делаем все возможное, чтобы Олимпиада прошла в запланированные даты», — сказала Хасимото.
  • Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
  • Ранее стало известно, что МОК и Всемирная организация здравоохранения изучают возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей.
Автор: Сергей Витько
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