Что случилось за день. Главные новости РБК
Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран
В конце января российский президент Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит с участием лидеров «ядерной пятерки» (России, США, Китая, Франции и Великобритании). Свое согласие уже дали четыре из них.
- Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, идею Путина поддержали французский лидер Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин. Теперь же согласие дал президент США Дональд Трамп. Место и время сейчас согласовываются.
- Лавров сообщил, что речь на саммите пойдет о недопустимости ядерной войны. «Речь идет о выживании человечества», — отметил министр.
- Сейчас между Россией и США действует лишь один договор о разоружении — СНВ-3. Он заканчивает свое действие в феврале 2021 года. Трамп неоднократно заявлял, что готов подписать новый подобный договор, но только с подключением Китая. По его мнению, прежние двусторонние договоры с Россией не учитывают угроз со стороны других стран.
ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила базовую процентную ставку. О своем решении ФРС объявила неожиданно — по плану ее заседание должно было состояться 17–18 марта.