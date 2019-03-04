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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Орешкин ответил на сообщение об интересе к работе на посту президента
Комментируя сообщения о том, что ему было бы интересно поработать на посту президента, глава Минэкономразвития сказал: «Мне до уровня президента как до Луны», упрекнув СМИ в искажениях ради повышения читаемости
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что к должности президента он пока не готов. Об этом глава Минэкономразвития заявил после публикации в «Коммерсанте», где говорилось, что министру было бы интересно поработать на посту президента России.

В ходе общения со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта» Орешкин сказал, что работа президента была бы интересна любому управленцу, но он сам и на своем месте многого еще не сделал, а потому может рассуждать только абстрактно. Министр также отметил, что работа главы государства «абсолютно чудовищна» с точки зрения нагрузки.

«И о работе современного информационного пространства. Говоришь об одном. Чтобы повысить читаемость и накрутить переходы — заголовок придумывается совсем о другом. А затем все подхватывают — и понеслось. Специально напишу здесь. Мне до уровня президента как до Луны», — написал Орешкин на своей странице в Facebook.

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Министр отметил, что, для того чтобы заслужить звание «хорошего профессионального» министра и выполнить поставленные задачи, ему и на нынешнем своем посту нужно «работать гораздо лучше». «Чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — сказал Орешкин.

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В середине февраля глава Минэкономразвития заявил, что его не любят в правительстве, так как он заставляет других министров выходить из зоны комфорта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин
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