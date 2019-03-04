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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Трамп объяснил отмену военных учений с Южной Кореей
Американский лидер в качестве одной из причин указал на дороговизну совместных военных маневров двух стран. Отмена маневров позволит Штатам сэкономить сотни миллионов долларов, заметил Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Дональд Трамп прокомментировал отмену ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи — Key Resolve и Foal Eagle. Об прекращении этих маневров в минувшую субботу объявили министерства обороны обеих стран.

«Причина, по которой я не хочу военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сэкономить сотни миллионов долларов для США, которые нам не возмещаются. Это была моя позиция задолго до того, как я стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в это время — это хорошо!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter в ночь на понедельник.

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США и Южная Корея договорились прекратить совместные военные учения

Главы оборонных ведомств двух стран Патрик Шанахан и Чон Гён Ду, накануне объясняя отмену традиционных военных маневров, пояснили, что решение показывает стремление Вашингтона и Сеула поддержать дипломатические усилия по денуклиаризации Корейского полуострова.

Взамен отмененных учений обе страны проведут другие маневры, которые получили названием Dong Maeng. Они пройдут с 4 по 12 марта и будут сосредоточены на стратегических и тактических аспектах общих военных операций на Корейском полуострове. Dong Maeng важны для военных и помогут им поддерживать «стандарты готовности», пояснили в оборонных ведомствах обеих стран.

Решение об отмене военных маневров Key Resolve и Foal Eagle последовало спустя всего несколько дней после встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит завершился без каких-либо соглашений и договоренностей. Стороны условились лишь продолжать переговоры. Ранее Пхеньян неоднократно высказывал недовольство совместными военными учениями США и Южной Кореи. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Южная Корея, военные учения
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