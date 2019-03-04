Социологи зафиксировали снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране

Социологи зафиксировали снижение влияния Кремля и ФСБ на жизнь в стране

Самые влиятельные институты власти в стране — это по-прежнему президент, армия и ФСБ, показал опрос Левада-центра. Но роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Левада-центр представил итоги всероссийского опроса (есть у РБК), касающегося общественной роли различных институтов. Их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. За два года, с января 2017 года, оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом президент остается самым влиятельным институтом, с точки зрения респондентов.

В тройку лидеров также по-прежнему входят армия (ее оценка остается неизменной — 4,1 балла) и ФСБ (снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла).

Далее идут президентская администрация (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), СМИ (3,5).

У остальных институтов также наблюдается небольшое падение (суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь).

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал ВЦИОМ: согласно его данным, 98% россиян не обращались к ним за помощью при трудовых конфликтах.