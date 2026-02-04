 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Европа возобновит работу над торговым соглашением с США

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутаты Европарламента приняли решение возобновить работу над выполнением торгового соглашения ЕС с Соединенными Штатами, которую они приостановили в знак протеста против требований президента Дональда Трампа о приобретении Гренландии и его угроз ввести соответствующие пошлины. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на евродепутата Бернд Ланге.

Евросоюз и Соединенные Штаты в течение 30 дней заключат меморандум о взаимопонимании по укреплению безопасности цепочек поставок критически важных минералов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Меморандум определит направления сотрудничества для стимулирования спроса и диверсификации предложения для обоих участников через выявление и поддержку проектов в области добычи и переработки.

Ранее в январе работа над торговым соглашением между Соединенными Штатами и Европейским союзом была приостановлена после того, как Европарламент заморозил голосование по ратификации документа в ответ на угрозы Вашингтона аннексировать Гренландию.

Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС
Экономика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Материал дополняется

