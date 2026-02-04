 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, говорится в указе главы государства.

Луговский с 2024 года занимает руководящие должности в службе, он входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в мае 2025 года в Стамбуле, отмечает «Суспiльне».

До 2 января СВР Украины руководил Олег Иващенко, Зеленский назначил его главой Главного управления разведки.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
Девелопер «Самолет» объяснил обращение за господдержкой Бизнес, 19:44
Бывшая жена Гейтса на фоне дела Эпштейна признала свой брак «болезненным» Политика, 19:42
От «Сан-Сиро» до Альп: география Олимпиады-2026 Общество, 19:36
Reuters узнал, почему страны из «Совета мира» не хотят платить по $1 млрд Политика, 19:34
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины Политика, 19:34
Тюнинг-ателье Brabus показало две особые версии Lamborghini Urus Авто, 19:32
«Трактор» с третьей попытки обыграл «Ак Барс» в КХЛ Спорт, 19:32
Завершилась реставрация фасадов Центрального телеграфа Недвижимость, 19:30
Погранслужба США решила отозвать из Миннеаполиса 700 агентов ICE Политика, 19:22
Британцы оспорили запрет на новые шлемы своих скелетонистов на Олимпиаде Спорт, 19:15
В Черном море обнаружили поле льда размером в 7 километров Общество, 19:13
В ЦБ не ожидают массовой волны дефолтов по облигациям в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 19:12
Как прошел первый день трехсторонней встречи по Украине в ОАЭ Политика, 19:12
Акции «Самолета» упали почти на 5% на фоне просьбы о господдержке Инвестиции, 19:10