Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского временно исполняющим обязанности руководителя ведомства, говорится в указе главы государства.
Луговский с 2024 года занимает руководящие должности в службе, он входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в мае 2025 года в Стамбуле, отмечает «Суспiльне».
До 2 января СВР Украины руководил Олег Иващенко, Зеленский назначил его главой Главного управления разведки.
Материал дополняется
