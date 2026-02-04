 Перейти к основному контенту
Задержание Павла Дурова⁠,
0

Дуров заявил о разоблачении вмешательства ЕК в выборы в шести странах

Сюжет
Задержание Павла Дурова
TikTok не подтвердил обвинения ЕК во вмешательстве России в выборы в Румынии. Из-за них Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Дуров провел параллель с претензиями Франции к Telegram
Павел Дуров (в центре)
Павел Дуров (в центре) (Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС)

Конгресс США разоблачил вмешательство Еврокомиссии по меньшей мере в восемь выборов в шести европейских странах, заявил основатель Telegram Павел Дуров в X, комментируя доклад по итогам расследования юридического комитета палаты представителей.

По мнению бизнесмена, ЕК подвергала цензуре политических оппонентов в этих государствах. «Это согласуется с попытками французского правительства заставить Telegram подвергать цензуре высказывания в двух из этих стран», — написал он.

Весной прошлого года Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram консерваторов Румынии накануне президентских выборов, но он отказал. МИД Франции это отрицал.

Согласно докладу комитета, администрация TikTok в отчете для ЕК не смогла подтвердить факт вмешательства России в выборы в Румынии.

Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться
Бизнес
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в котором лидировал Кэлин Джорджеску, получивший за критику в адрес НАТО и высказывания о патриотизме президента России Владимира Путина репутацию пророссийского политика.

Согласно отчету Высшего совета обороны (SRI) страны, представленному суду, гражданин Румынии Богдан Пещир платил «влиятельным лицам» в TikTok за продвижение Джорджеску. Бухарест обвинил Москву во вмешательстве в выборы. Экс-кандидату запретили участвовать в повторных выборах, ему предъявлены обвинения, включая покушение на совершение «деяний, направленных против конституционного строя». Джорджеску объявил об уходе из политики.

«Внутренние документы TikTok, представленные комитету, похоже, опровергают эту версию [о вмешательстве]. В документах для ЕК, которая использовала неоднократные заявления о вмешательстве России для расследования практики модерации контента в TikTok, соцсеть заявила, что не нашла и не получала никаких доказательств скоординированной сети из 25 тыс. аккаунтов, связанных с кампанией Джорджеску», — говорится в докладе.

Осенью прошлого года генпрокурор Румынии Алекс Флоренца раскрыл подробности расследования против бывшего кандидата в президенты. Он утверждал, что Россия с 2022 года вела против Румынии «гибридную операцию». В ходе нее четыре компании, связанные с Москвой, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими более 1,3 млн человек. В частности, речь шла примерно о 2 тыс. аккаунтов в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и 20 тыс. ботов, которые распространяли контент, сгенерированный нейросетями, и данные с клонов сайтов СМИ и госучреждений.

Кремль отверг обвинения. «Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Елена Чернышова
Павел Дуров Конгресс США Еврокомиссия вмешательство в выборы
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
