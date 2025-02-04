 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Гренландия ужесточит правила покупки недвижимости на фоне интереса Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В Гренландии поддержали поправку, по которой покупать недвижимость смогут физлица с датским гражданством или те, кто прожил на острове более двух лет. Власти считают, что ужесточение правил нужно в интересах местного населения
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Гренландии на фоне интереса президента США Дональда Трампа к острову решили ужесточить правила покупки недвижимости для иностранцев, сообщает местная газета Sermitsiaq.

Правительство Гренландии и парламентский комитет финансов и налогов поддержали поправку, по которой приобретать недвижимость и земельные участки смогут только физические лица с датским гражданством либо те, кто в течение последних двух лет постоянно проживал на острове. Законопроект будет подготовлен для рассмотрения к концу года.

Международный интерес к приобретению недвижимости в Гренландии наблюдается после открытия аэропортов в столице Нуук и городе Илулиссат, а «текущая геополитическая ситуация» только усилила его, заявил министр жилищного строительства и инфраструктуры, Ханс Петер Поульсен. При этом рынок недвижимости на острове относительно небольшой, ужесточение правил — в интересах местного населения, оно позволит предотвратить «значительный риск нарушения существующих балансов», считает политик.

Как Дания готовит Европу к битве с Трампом за Гренландию
Политика
Акция протеста в Копенгагене против присоединения Гренландии к США, 26 января 2025 года

Во вторник, 4 февраля, парламент Гренландии также принял к рассмотрению законопроект, который запрещает партиям принимать финансовую поддержку из-за рубежа и содержит ряд ужесточений законодательства в отношении частных пожертвований политическим силам. Мера призвана защитить предстоящие парламентские выборы, которые должны состояться не позднее 6 апреля, от иностранного вмешательства.

В документе отмечалось, что предложение следует рассматривать «в свете геополитических интересов Гренландии и текущей ситуации, когда представители союзной великой державы выразили заинтересованность в захвате и контроле Гренландии».

Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии еще в свой первый президентский срок, но получил отказ. После победы на выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности США. Гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что остров не должен принадлежать ни Дании, в состав которой сейчас входит, ни США.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гренландия Недвижимость иностранцы Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Вэнс заявил об интересе Трампа к Гренландии независимо от «воплей» Европы
Политика
Более 80% жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США
Политика
В Дании рассказали, что может помешать Трампу купить Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 18:02
Медведев предупредил Европу о «бешеных» тратах на УкраинуПолитика, 23:42
Цены на золото вновь обновили исторический максимумБизнес, 23:32
Трамп вывел США из Совета ООН по правам человекаПолитика, 23:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 23:07
Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на ИранПолитика, 23:04
Гренландия ужесточит правила покупки недвижимости на фоне интереса ТрампаПолитика, 22:59
В Германии нашли секретный ангар, построенный советскими военнопленнымиПолитика, 22:29
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Дело возбудили по факту стрельбы и похищения человека на западе МосквыОбщество, 22:23
Зеленский рассказал, почему не поехал на инаугурацию ТрампаПолитика, 22:14
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Как ЕС подготовился к торговой войне с ТрампомПолитика, 21:52
СКА разгромно проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ с 11 шайбамиСпорт, 21:52
Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных ракетПолитика, 21:40
Президент ЮАР поговорил с Маском после обвинений в «геноциде» белыхПолитика, 21:39