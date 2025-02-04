Гренландия ужесточит правила покупки недвижимости на фоне интереса Трампа

В Гренландии поддержали поправку, по которой покупать недвижимость смогут физлица с датским гражданством или те, кто прожил на острове более двух лет. Власти считают, что ужесточение правил нужно в интересах местного населения

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Гренландии на фоне интереса президента США Дональда Трампа к острову решили ужесточить правила покупки недвижимости для иностранцев, сообщает местная газета Sermitsiaq.

Правительство Гренландии и парламентский комитет финансов и налогов поддержали поправку, по которой приобретать недвижимость и земельные участки смогут только физические лица с датским гражданством либо те, кто в течение последних двух лет постоянно проживал на острове. Законопроект будет подготовлен для рассмотрения к концу года.

Международный интерес к приобретению недвижимости в Гренландии наблюдается после открытия аэропортов в столице Нуук и городе Илулиссат, а «текущая геополитическая ситуация» только усилила его, заявил министр жилищного строительства и инфраструктуры, Ханс Петер Поульсен. При этом рынок недвижимости на острове относительно небольшой, ужесточение правил — в интересах местного населения, оно позволит предотвратить «значительный риск нарушения существующих балансов», считает политик.

Во вторник, 4 февраля, парламент Гренландии также принял к рассмотрению законопроект, который запрещает партиям принимать финансовую поддержку из-за рубежа и содержит ряд ужесточений законодательства в отношении частных пожертвований политическим силам. Мера призвана защитить предстоящие парламентские выборы, которые должны состояться не позднее 6 апреля, от иностранного вмешательства.

В документе отмечалось, что предложение следует рассматривать «в свете геополитических интересов Гренландии и текущей ситуации, когда представители союзной великой державы выразили заинтересованность в захвате и контроле Гренландии».

Трамп обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии еще в свой первый президентский срок, но получил отказ. После победы на выборах 2024-го республиканец вернулся к этой идее, заявив, что владение Гренландией «абсолютно необходимо» для национальной безопасности США. Гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что остров не должен принадлежать ни Дании, в состав которой сейчас входит, ни США.