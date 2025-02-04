«Ведомости» назвали Героя России кандидатом на пост в Минпросвещения

Герой России, участник программы «Время героев» для ветеранов военной операции Борис Дудко может сменить на посту главы департамента Минпросвещения Наталью Агре, предложившую вернуть дискотеки в школы, пишут «Ведомости»

Борис Дудко (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Участник военной операции на Украине, Герой России майор Борис Дудко может занять пост главы департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения вместо ушедшей с этой должности Натальи Агре, сообщили источники «Ведомостей».

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Наталья Агре рассказала, что ушла с поста главы департамента Минпросвещения, 4 февраля. По ее словам, решение об уходе по собственному желанию она приняла еще в декабре. За несколько дней до сообщения об уходе Агре предложила вернуть в школы практику проведения дискотек.

Она объяснила идею тем, что только 8% детей, по данным чиновницы, хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте от 18 до 21 года. Такой низкий показатель Агре связала с тем, что детям «не создали» условия для романтических отношений. «У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — подчеркнула она.

В Минпросвещения, комментируя слова Агре, заявили, что не работают над проектами, связанными с демографией, но отметили, что учителя «обсуждают со школьниками семейные ценности, меры поддержки семей с детьми» в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Борис Дудко родился в 1989 году в Бирске, Башкирия. Он окончил Казанское высшее танковое командное училище, после чего отправился служить в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Дважды выполнял боевые задачи в командировках на территории Сирии.

Дудко командовал танковой ротой в ходе военной операции на Украине. За достижения в ходе боев президент Владимир Путин удостоил его звания Героя России. Осенью 2023 года на здании средней общеобразовательной школы № 4 в Бирске, где учился Дудко, установили мемориальную доску в его честь.

После этого начал обучение в Общевойсковой академии вооруженных сил имени Фрунзе в Москве. Летом 2024 года решил стать участником кадровой программы «Время героев», цель которой — подготовка руководителей из числа участников боевых действий для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.

Несколько участников первого потока программы позже заняли должности в органах власти. В частности бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в ноябре 2024 года стал врио губернатора Тамбовской области, а в декабре того же года капитан 2-го ранга Николай Королев был назначен на должность зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

«Время героев» запустили по инициативе Путина. Президент говорил, что элита должна формироваться из участников военной операции.