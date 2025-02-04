На Украине после предложения Трампа напомнили о потере месторождений

Трамп предложил обменивать помощь США на украинские редкоземельные металлы. Местные СМИ напомнили, что многие украинские месторождения оказались на перешедших к России территориях

Сжигание угля (Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

После предложения президента США Дональда Трампа к Украине обменивать предоставляемую ей американскую помощь на редкоземельные элементы украинские СМИ напомнили о данных, что немало месторождений полезных ископаемых оказались на подконтрольных России территориях.

УНИАН привел оценку украинского Forbes 2023 года, согласно которой стоимость запасов полезных ископаемых в стране составляет $15 трлн, но из этой суммы 70% приходятся на Донбасс и Днепропетровскую область.

Агентство также приводит карту редкоземельных металлов, составленную think-tank организацией Dixi Group. Согласно ей, в восточной части Украины есть месторождения стронция, в центральной — циркония, в южной — лития (УНИАН отмечает, что запасы этого металла оцениваются в 500 тыс. т), в западной — скандия, в северной — бериллия.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщало, что в стране сосредоточено 5% всех мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных элементов. К редкоземельным относят 17 металлов: скандий, иттрий, лантан и др.

«Суспiльне» напомнило данные канадской компании по изучению геополитических рисков SecDev от августа 2022 года, согласно которым под российский контроль перешли минеральные ресурсы на $12,4 трлн, что составляет почти половину стоимости в долларах содержимого 2209 месторождений, изученных компанией. Речь шла на тот момент о 63% угольных месторождений, 11% нефтяных, 20% газовых, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов, включая литий.

Американский портал OilPrice в январе писал о потере Украиной двух из четырех месторождений лития.

Трамп 3 февраля выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США. Он сказал, что хочет обеспечить безопасность поставок таких металлов и Украина готова помочь в этом. «Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них есть замечательные редкоземельные металлы», — отметил президент.