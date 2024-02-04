Эксперты оценили, является ли решение Байдена по газу «подарком Путину»

FP: на Западе разошлись во мнениях, стало ли решение США по газу подарком Путину

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе приостановка США экспорта СПГ не повлияет на рынок и энергетическую безопасность Европы. Проблема с решением Байдена — в посыле, считают они

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

В то время как республиканцы из палаты представителей США назвали решение президента Джо Байдена приостановить экспорт газа «подарком [российскому лидеру Владимиру] Путину», эксперты в отрасли, опрошенные Foreign Policy, не увидели критических последствий этого решения.

Республиканцы в комитете нижней палаты американского конгресса по энергетике осудили решение Байдена, поскольку после начала военной операции на Украине Евросоюз начал отказываться от российского газа, в частности, на замену ему пришел сжиженный природный газ (СПГ) из США. Приостановка экспорта американского СПГ «ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия по оказанию помощи Европе в снижении ее зависимости от российских энергоносителей», считают в комитете.

«В краткосрочной и среднесрочной перспективе я не вижу никакого влияния на рынок СПГ или, более конкретно, на европейскую энергетическую безопасность. <...> Люди не понимают, что это всего лишь пауза», — сказал Лукас Тракимавичюс, который занимается энергетической геополитикой в Институте исследований безопасности Евросоюза.

Он отмечает рост альтернативных поставок газа и развитие новых технологий, таких как тепловые насосы. FP пишет, что в Европе только за прошлый год на 13% снизилось потребление газа, а энергокризис 2021–2022 годов дал толчок для ускорения перехода к чистой и возобновляемой энергии. Что касается возвращения Европы к российскому газу даже в отдаленном будущем, Тракимавичюс считает, что «все мосты сожжены».

Управляющий директор консалтинговой компании в области энергетики ClearView Energy Partners Кевин Бук при этом подчеркивает, что проблемы с решением Байдена связаны не столько с конкретными проектами, сколько с подачей сигнала союзникам.

«Если это сопровождается совершенно новым набором критериев, новым жестким взглядом... разница между «позже» и «нет» — довольно большая разница. Это то, о чем беспокоятся союзники», — говорит Бук.

По его мнению, вопрос не столько в том, что произойдет с экспортом энергоносителей к концу этого десятилетия, сколько в долгосрочной перспективе: «В ближайшие 20 лет этот источник поставок будет столь же важен для остального мира. Энергетическая безопасность имеет жизненно важное значение для многих стран».

Эксперты, опрошенные Bloomberg, говорили, что Европа рискует стать зависимой от СПГ из США, таким образом сделав свою энергетическую безопасность уязвимой. Агентство до принятия решения о приостановке экспорта американского СПГ писало, что этот вопрос вынуждает Байдена «балансировать между конкурирующими геополитическими и внутренними приоритетами» и может повлиять на результаты президентских выборов осенью.