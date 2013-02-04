"Эсер" Олег Михеев просит парламентариев не выдавать его прокурорам

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Михеев, которым на фоне "особого внимания" со стороны Генпрокуратуры сегодня заинтересовались и прокуроры Казахстана, обратился к коллегам с просьбой не лишать его депутатской неприкосновенности.

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"Сейчас вы являетесь свидетелями очередной попытки устранения меня из Госдумы уже при помощи федеральных силовых структур", - цитируют его "Известия". "Эсер" также утверждает, что не раз направлял силовикам материалы, доказывающие "несостоятельность" всех обвинений, выдвинутых против него.

"Однако по неизвестным мне причинам к делу они приобщены так и не были", - утверждает О.Михеев. Отметим, голосование в нижней палате состоится в ближайшее время. "Я считаю, что этот вопрос будет рассмотрен в течение следующей недели", - цитирует пресс-служба "Единой России" первого замглавы комитета Госдумы по регламенту Надежду Герасимову.

Ранее сегодня стало известно, что интерес к О.Михееву проявляют и в Казахстане. Там справедливоросса уличили в том, что подконтрольные ему предприятия в общей сложности задолжали кредиторам более 1 млрд руб. А из-за этого на сумму около 40 млн долл. пострадал Казкоммерцбанк, акционером которого выступает фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", принадлежащий правительству республики.

Напомним, по версии Следственного комитета, О.Михеев может быть причастен к неправомерному завладению 14 объектами недвижимости Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн руб., покушению на хищение 2,1 млрд руб. путем мошенничества у Промсвязьбанка, а также воспрепятствованию правосудия.