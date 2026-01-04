Появились фотографии с доставленным в Нью-Йорк Николасом Мадуро

Захваченный американскими спецназовцами президент Венесуэлы Николас Мадуро доставлен в США. Его, так же как и его супругу, ждет суд в связи с обвинениями в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima (Фото: realDonaldTrump / Reuters) Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters)

США провели военную операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

По данным The New York Times, незадолго до начала операции «Абсолютная решимость» власти США предлагали Мадуро добровольно покинуть свой пост и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, но тот отказался.