 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео

Появилось видео последнего интервью Мадуро на свободе
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
По словам Николаса Мадуро, Дональд Трамп сам позвонил ему и этот разговор, состоявшийся в ноябре 2025 года, был «уважительным» и даже «приятным»

Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео
Video

Менее чем через полтора месяца после «уважительного разговора» военные США провели операция по захвату венесуэльского президента. Ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе операции под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) по стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары, а сам Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

По данным The New York Times, незадолго до начала операции «Абсолютная решимость» власти США предлагали Мадуро добровольно покинуть свой пост и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, но тот отказался.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Персоны
Николас Мадуро Венесуэла
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Коростелев показал лучший результат в гонке после допуска под эгидой FIS Спорт, 14:40
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
В Сочи произошло землетрясение Общество, 14:36
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Зеленский ввел санкции против десятков компаний из России и Китая Политика, 14:05
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области Общество, 14:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
ПВО уничтожила 11 беспилотников над регионами России за три часа Политика, 13:46
Несколько человек пострадали при взрыве внедорожника в Киеве Общество, 13:35
Рост цен и ИИ: что ждет рынок потребительской электроники в 2026 году Технологии и медиа, 13:34
Появились фотографии с доставленным в Нью-Йорк Николасом Мадуро Политика, 13:29
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 13:27
Мадуро отправили в один изолятор с Пи Дидди и сообщницей Эпштейна Политика, 13:14
Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео Политика, 13:10