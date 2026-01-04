Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео

По словам Николаса Мадуро, Дональд Трамп сам позвонил ему и этот разговор, состоявшийся в ноябре 2025 года, был «уважительным» и даже «приятным»

Менее чем через полтора месяца после «уважительного разговора» военные США провели операция по захвату венесуэльского президента. Ночью 3 января (утром по московскому времени) в ходе операции под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) по стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары, а сам Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

По данным The New York Times, незадолго до начала операции «Абсолютная решимость» власти США предлагали Мадуро добровольно покинуть свой пост и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, но тот отказался.