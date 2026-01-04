Село Подолы расположено на левом берегу реки Оскол, неподалеку от города Купянска

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под свой контроль село Подолы в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Село Подолы расположено на левом берегу реки Оскол, неподалеку от города Купянска. По данным переписи 2001 года, в селе проживали более 2,3 тыс. человек. Рядом с селом проходит автомобильная дорога Р-07.

По данным Минобороны России, за последние сутки в боях с частями группировки войск «Запад» украинские военные потеряли до 180 человек и две бронемашины, а также 155-мм гаубицу М198 производства США. Кроме того, на Харьковском направлении ведут боевые действия подразделения группировки войск «Север».

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07. Через Купянск проходят маршруты снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу Оскола, что делает город стратегически значимым для украинского командования в вопросе контроля над восточной частью региона.

В конце декабря Минобороны сообщало, что российские войска отражают контратаки украинских сил, пытающихся прорваться к Купянску.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Купянск находится под контролем российской армии с 4 ноября. Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о занятии Купянска российской армией 20 ноября.