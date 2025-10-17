 Перейти к основному контенту
Политика
0

Болтону предъявили обвинения в незаконном хранении секретных данных

Экс-советника Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретной информацией
Джон&nbsp;Болтон
Джон Болтон (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона обвинили в восьми эпизодах передачи и десяти эпизодах незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны, сообщили в Министерстве юстиции США.

В обвинительном заключении говорится, что Болтон передавал информацию с грифом «совершенно секретно» через электронную почту и мессенджеры, а также незаконно хранил документы, содержащие государственную тайну, у себя дома. В ведомстве отметили, что в материалы включали разведывательную информацию и сведения о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях. В заключении также сказано, что бывший советник президента передавал секретную информацию двум своим родственникам, не имевшим к ней доступа.

По каждому эпизоду 76-летнему Болтону грозит до десяти лет лишения свободы, говорится в сообщении Министерства юстиции.

Вэнс отверг подозрения, что обыски у Болтона прошли из-за критики Трампа
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

По данным источника New York Post, расследование, связанное с бывшим советником президента, начали несколько лет назад, но администрация Байдена закрыла его «по политическим причинам». Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя августовские обыски у бывшего советника Трампа, заявил, что администрация не преследует своих политических критиков. Сам президент заявил, что узнал об обысках у своего бывшего помощника из новостей.

Болтон свою вину не признал и назвал обвинения политически мотивированными, передает CNN.

Болтон находился на посту советника Трампа с 2018 по 2019 год. В 2005–2006-м был постпредом США при Организации Объединенных Наций. Подал в отставку по инициативе президента: тот называл причиной увольнения разногласия по ряду вопросов.

Ранее Болтон неоднократно выступал с резкими оценками внешнеполитического курса Трампа, утверждая, что тот принимал ключевые решения исходя из краткосрочных соображений. Незадолго до обысков, после саммита на Аляске 15 августа, экс-советник заявил, что президент России «выиграл» эти переговоры.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Джон Болтон обвинения обвинительное заключение секретные документы гостайна
