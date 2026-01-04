 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Starlink на месяц обеспечит Венесуэле бесплатный доступ в интернет

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Подразделение компании Илона Маска будет обеспечивать бесплатную бесперебойную связь жителям Венесуэлы до 3 февраля

Starlink, телекоммуникационное подразделение компании SpaceX Илона Маска, намерена обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатным доступом в интернет в течение ближайшего месяца.

«Starlink предоставляет жителям Венесуэлы бесплатный широкополосный доступ в интернет до 3 февраля, обеспечивая бесперебойную связь», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Starlink в соцсети X.

Маск объяснил решение стремлением поддержать жителей Венесуэлы. «В поддержку народа Венесуэлы», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X, перепостив заявление Starlink и добавив в конец своего сообщения венесуэльский флажок.

США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента.

Вашингтон не исключает проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы, заявил в интервью телеканалу CBS военный министр США Пит Хегсет.

