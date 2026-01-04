Starlink на месяц обеспечит Венесуэле бесплатный доступ в интернет
Starlink, телекоммуникационное подразделение компании SpaceX Илона Маска, намерена обеспечивать жителей Венесуэлы бесплатным доступом в интернет в течение ближайшего месяца.
«Starlink предоставляет жителям Венесуэлы бесплатный широкополосный доступ в интернет до 3 февраля, обеспечивая бесперебойную связь», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Starlink в соцсети X.
Маск объяснил решение стремлением поддержать жителей Венесуэлы. «В поддержку народа Венесуэлы», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X, перепостив заявление Starlink и добавив в конец своего сообщения венесуэльский флажок.
США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны.
Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.
Конституционная палата Верховного трибунала правосудия Венесуэлы (TSJ) назначила вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности президента.
Вашингтон не исключает проведения полномасштабной операции на территории Венесуэлы, заявил в интервью телеканалу CBS военный министр США Пит Хегсет.
