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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен оценил перспективы возвращения Украиной потерянных территорий

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Военная операция на Украине
Киев всегда будет претендовать на потерянные земли, однако непонятно, сможет ли он их вернуть, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Решение о том, заканчивать ли войну с Россией и на каких условиях, это должно быть сделано, должны принимать сами украинцы, они должны сами решить, в чем их будущее и как его достичь. Об этом заявил в интервью газете New York Times глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос, придется ли Украине уступить России те территории, которые та уже контролирует, госсекретарь отметил, что Киев всегда будет претендовать на потерянные земли, однако непонятно, сможет ли он их вернуть.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По его словам, в обозримом будущем линия фронта «вряд ли сильно сдвинется», но для того, чтобы прекращение огня — если о нем удастся договориться — оказалось действительно прочным, критически важно иметь уверенность, в том, что в будущем Украина сможет отразить «новую агрессию».

«Это может быть достигнуто многими способами. Это может обеспечить НАТО, и мы вывели Украину на путь вступления в НАТО. Это может произойти посредством гарантий безопасности, обязательств и поручительств со стороны разных стран, чтобы дать России понять, что в случае повторного нападения у нее возникнут большие проблемы», — заявил Блинкен.

Могла ли администрация Джо Байдена, который уже через пару недель уступит кресло президента Дональду Трампу, добиться того, чтобы к моменту смены власти в США Украина находилась в более сильной позиции? Отвечая на этот вопрос, Блинкен сказал, что главное было сделано — «Украина по-прежнему существует, хотя Россия пыталась ее уничтожить».

«Путин потерпел неудачу. Украина держится. И я считаю, что у нее также есть исключительный потенциал не только выжить, но и процветать в будущем. И это зависит от решений, которые примет будущая администрация США и многие другие страны», — пояснил Блинкен.

Говоря о перспективах дипломатического решения конфликта, Блинкен отметил, что при Байдене власти США активно стремились к этому. «Если бы была какая-либо возможность дипломатически взаимодействовать таким образом, чтобы положить конец войне на справедливых и долгосрочных условиях, мы были бы первыми, кто воспользовался бы ею. К сожалению, по крайней мере до этого момента, мы не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова к взаимодействию. Я надеюсь, что это изменится», — отметил глава Госдепартамента.

В конце 2024 года британская газета Financial Times спрогнозировала, что в 2025 году Россия и Украина подпишут мирный договор, в котором Киев согласится на «фактический, но не юридический» контроль Москвы над утраченными территориями.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских соглашений и с учетом реалий на земле, сказал 19 декабря во время прямой линии Путин. В июне Путин называл условия Москвы для начала диалога, среди которых вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма в составе России; отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признавал необходимость найти дипломатическое решение конфликта, но говорил, что Киев будет рассматривать такие шаги «только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны».

Украинский президент также допускал, что страна может утратить часть территорий по итогам конфликта: ранее он настаивал на возврате Украины к границам 1991 года, когда в ее состав входили и новые российские регионы, и Крым. Москва считает вопрос о статусе полуострова и новых регионов закрытым.

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