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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны пообещало ответ на удар ATACMS по Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны заявило об уничтожении ракет ATACMS, нацеленных на Белгородскую область, и пообещало нанести ответный удар
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Белгородской области 3 января. «На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — заявили в оборонном ведомстве.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты», — говорится в сообщении министерства.

Где именно были уничтожены выпущенные с Украины ракеты и что было их целью, Минобороны не сообщило. В декабре 2024 года Минобороны сообщало, что ракеты ATACMS, а также крылатые ракеты Storm Shadow были использованы Вооруженными силами Украины для удара по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Тогда также сообщалось, что все ракеты ATACMS были сбиты боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», а Минобороны обещало ответить на удар.

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20 декабря Минобороны сообщило, что ответный удар нанесен, а его целями были названы пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

26 декабря президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Россия всегда отвечает зеркально на удары Киева по ее территории. «Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же», — сказал президент.

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