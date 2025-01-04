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Блинкен заявил, что США обеспокоены угрозой применения ядерного оружия

Блинкен: США обеспокоены возможностью применения ядерного оружия Россией
США «очень обеспокоены» возможностью применения Россией ядерного оружия и считают, что Китай мог бы помочь в сдерживании, сказал госсекретарь. Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается первой применять ядерное оружие
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США «очень обеспокоены» возможностью применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Financial Times.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это очень серьезно», — сказал Блинкен.

Китай мог бы помочь США в сдерживании России, несмотря на поддержку Москвы со стороны Пекина, убежден он.

По его словам, у Соединенных Штатов «есть основания полагать», что КНР могла вмешаться и предостеречь от этого. Это могло произойти после того, как Вашингтон сообщил Пекину о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Весной прошлого года российский президент Владимир Путин это исключал.

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Путин неоднократно заявлял, что Москва не собирается первой применять ядерное оружие. Использование такого оружия является крайней мерой обеспечения безопасности, в этом заключается принципиальная позиция России, говорил он. По его словам, «никто не гарантирует», что ядерное оружие кем-то не будет задействовано в мире, если на международной арене все чаще будут звучать угрозы и наступит «окончательное разрушение правовых и моральных норм».

В ноябре президент утвердил обновленную ядерную доктрину. В ней сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. В документе также расширен перечень условий для применения ядерного оружия. Такое оружие Москва рассматривает как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой», утверждается в доктрине.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва «решительно выступает за то, чтобы сделать все, чтобы не допустить ядерной войны». «Мы убеждены, что ядерное оружие — это прежде всего оружие для сдерживания любой агрессии и предотвращения любой ядерной войны», — заявлял он.

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Елена Чернышова
Энтони Блинкен США Россия ядерное оружие
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