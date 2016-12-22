Госдеп обвинил три бывшие республики СССР в нарушении религиозных свобод

Государственный департамент США огласил список стран, в которых наблюдается систематическое нарушение религиозных свобод

Дворники в одном из парков Ашхабада, столицы Туркменистана. 17 февраля 2017 года (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Как указывается в сообщении американского внешнеполитического ведомства, правительства целого ряда стран причастны к систематическому нарушению религиозных свобод. Каждый год Госдеп обновляет этот список, а в этом году в него вошли десять стран.

Среди включенных в список три бывшие республики СССР — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Помимо них в перечне упоминаются Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Судан, а также Саудовская Аравия. В особый список на возможный пересмотр включен Пакистан.

В сообщении Госдепа не объясняется, каковы причины включения той или иной страны в список.

В документе от 26 апреля 2017 года в список Госдепа попали те же десять стран, однако еще несколько стран упоминались как государства с жестким отношением к религиозным свободам: Россия, ЦАР, Нигерия, Пакистан, Сирия и Вьетнам.

В 2015 году список Госдепа вызвал недовольство в МИД России, поскольку в нем говорилось о преследовании протестантов, католиков и представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также о преследовании и запугивании представителей религиозных меньшинств в Крыму.