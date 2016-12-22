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Макрон анонсировал план по борьбе с фейковыми новостями в интернете
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Макрон анонсировал план по борьбе с фейковыми новостями в интернете
Политика, 06:52
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Макрон анонсировал план по борьбе с фейковыми новостями в интернете
Власти Франции подготовят до конца года законопроект, направленный на борьбу с распространением фейковых новостей и пропаганды, заявил Эмманюэль Макрон. Он допустил, что могут быть приняты меры вплоть до блокировки доступа к сайту
Эмманюэль Макрон (Фото: ZUMA Press / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует разработать законопроект против распространения недостоверной информации в интернете, особенно в период выборов, передает France 24. По его словам, распространением «пропагандистских материалов» занимаются «тысячи аккаунтов» в социальных сетях. Социальные сети должны взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о проплачиваемых материалах, раскрывать личность рекламодателей и тех, кто их контролирует. Французский лидер также допустил ограничение на количество рекламы в социальных сетях.

Планируемые меры позволят по решению суда обязать администрацию социальной сети или сайта удалить тот или иной контент, заблокировать аккаунт конкретного пользователя либо заблокировать доступ к конкретному сайту, пояснил Макрон.

Он добавил, что законопроект предполагается разработать и представить до конца 2018 года. В первом квартале года правительство намерено собирать и изучать предложения по этому направлению.

В мае прошлого года французский президент раскритиковал российские СМИ RT и Sputnik, назвав их «агентами влияния» и «органами лживой пропаганды», а до этого предвыборный штаб Макрона отказал журналистам этих двух изданий в аккредитации. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала заявления нового президента Франции в адрес российских СМИ «дешевым водевилем».

Заявления Макрона прозвучали на фоне расследования конгресса США о влиянии политической рекламы в соцсетях на выборы президента 2016 года. Так, в Facebook заявили в конце октября, что в предвыборный период рекламные сообщения, связанные с Россией, увидели около 40% населения США, а продвижением занималось «Агентство интернет-исследований». Журнал РБК писал о том, как эта «фабрика троллей» действовала во время президентских выборов. Ее расходы на обеспечение работы США за два года составили, по подсчетам РБК, около $2,3 млн.

Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США
Технологии и медиа

В Кремле опровергают использование соцсетей для влияния на электоральные процессы в других странах. В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти ничего об этом не знают и не имеют «никакого отношения к этим делам».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Выборы , Эмманюэль Макрон , фейковые новости
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