Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным
Участники делегации США, проводившей переговоры в Москве, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента Дональда Трампа и украинских чиновников об «обстоятельной, продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.
«Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставитель Виткофф и господин Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны», — сообщил чиновник.
3 декабря в Кремле прошли переговоры России и США. Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны присутствовали также помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По итогам переговоров сторонам не удалось достичь согласия по компромиссному мирному плану, в частности, участники встречи не разрешили противоречия по территориальному вопросу.
Материал дополняется.
