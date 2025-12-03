 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу и властям Украины о встрече с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Alexander Kazakov / Reuters)

Участники делегации США, проводившей переговоры в Москве, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проинформировали президента Дональда Трампа и украинских чиновников об «обстоятельной, продуктивной встрече» с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

«Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого спецпредставитель Виткофф и господин Кушнер провели брифинг для президента и украинской стороны», — сообщил чиновник.

3 декабря в Кремле прошли переговоры России и США. Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны присутствовали также помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров сторонам не удалось достичь согласия по компромиссному мирному плану, в частности, участники встречи не разрешили противоречия по территориальному вопросу.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина США Стив Уиткофф Джаред Кушнер Дональд Трамп Владимир Путин
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
