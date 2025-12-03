 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Собянин рассказал о связи «психологического фронта» и настроения людей

Сюжет
Военная операция на Украине
«Психологический» и «экономический» фронты конфликта важны, как и военный, заявил Собянин. «Мы должны побеждать на фронте, у нас должна быть хорошая экономика, и должно быть хорошее настроение у людей», — уверен он
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Украшение Москвы и ее подготовка к зимним праздникам целесообразны, несмотря на ведущиеся боевые действия, поскольку должны психологически поддержать людей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

«Вообще любая война ведется на нескольких фронтах. Это военный фронт, экономический и политический, психологический. И каждый из них очень важный, — объяснил он. — Мы должны побеждать на фронте, у нас должна быть хорошая экономика, и должно быть хорошее настроение у людей. Они должны двигаться, они ездят в гости, должен развиваться туризм».

По его словам, такая активность людей дает дополнительные бюджетные доходы, которые идут не только в городской бюджет, но и в федеральный. «За счет этого формируется заказ для ВПК, для армии и так далее. Это все связанные вещи», — сказал он.

Он напомнил, что «даже в сорок первом году, когда враг был у стен Москвы, Москва готовилась к Новому году».

В 2022 году, после начала боевых действий на Украине и частичной мобилизации, ряд регионов России объявили об отказе от проведения новогодних мероприятий. В отдельных субъектах, например в Калужской области, рассказали, что не будут закупать новые украшения для городов, а используют прошлогодние. Сэкономленные средства там решили использовать на помощь мобилизованным. Сергей Собянин тогда выступал с той же позицией: он заявил, что бюджет Москвы получит больше денег, которые сможет отправить на поддержку спецоперации на Украине, если проведет новогодние мероприятия, чем если откажется от них.

Теги
Персоны
Сергей Собянин Москва Украина
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
