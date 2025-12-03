Собянин рассказал о связи «психологического фронта» и настроения людей
Украшение Москвы и ее подготовка к зимним праздникам целесообразны, несмотря на ведущиеся боевые действия, поскольку должны психологически поддержать людей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».
«Вообще любая война ведется на нескольких фронтах. Это военный фронт, экономический и политический, психологический. И каждый из них очень важный, — объяснил он. — Мы должны побеждать на фронте, у нас должна быть хорошая экономика, и должно быть хорошее настроение у людей. Они должны двигаться, они ездят в гости, должен развиваться туризм».
По его словам, такая активность людей дает дополнительные бюджетные доходы, которые идут не только в городской бюджет, но и в федеральный. «За счет этого формируется заказ для ВПК, для армии и так далее. Это все связанные вещи», — сказал он.
Он напомнил, что «даже в сорок первом году, когда враг был у стен Москвы, Москва готовилась к Новому году».
В 2022 году, после начала боевых действий на Украине и частичной мобилизации, ряд регионов России объявили об отказе от проведения новогодних мероприятий. В отдельных субъектах, например в Калужской области, рассказали, что не будут закупать новые украшения для городов, а используют прошлогодние. Сэкономленные средства там решили использовать на помощь мобилизованным. Сергей Собянин тогда выступал с той же позицией: он заявил, что бюджет Москвы получит больше денег, которые сможет отправить на поддержку спецоперации на Украине, если проведет новогодние мероприятия, чем если откажется от них.
