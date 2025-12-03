 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Малайзии вновь возобновят поиски пропавшего 11 лет назад Boeing

Поиски лайнера, пропавшего весной 2014 года в Индийском океане, уже возобновляли в конце 2024 года, но весной их приостановили из-за окончания сезона. На борту Boeing было 227 пассажиров, в основном граждане Китая
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Власти Малайзии решили возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает AFP.

«Глубоководные поиски пропавших обломков самолета рейса MH370 Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря 2025 года», — заявил Малазийский Минтранс. Поиски будут вестись в районе, где обнаружение обломков наиболее вероятно.

Куала-Лумпур уже объявлял о возобновлении поисков в конце 2024 года. Они продолжались до апреля, но были приостановлены из-за окончания сезона.

Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца года
Общество
Фото:Kelli Lunt / Getty Images

Рейс MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез над Южно-Китайским морем в марте 2014 года, он пропал с радаров через 40 минут после взлета. На борту самолета Boeing 777 находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В основном пассажирами были граждане Китая, на борту также находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Франции, США, Индии и Нидерландов.

После крушения самолета поиски продолжались три года и охватили территорию в 120 тыс. кв. км, однако следов самолета найдено не было, кроме отдельных обломков.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
MH370 Boeing Малайзия Китай самолет
Материалы по теме
National Geographic смоделировал последние минуты полета пропавшего MH370
Общество
Следователи представили итоги расследования исчезновения рейса MH370
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 08:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 08:28
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Глава СПЧ назвал анекдотичным ковидный запрет на массовые мероприятия Политика, 08:29
Nvidia вложила $1 млрд в Nokia. Чем ее заинтересовал гибнущий бизнесПодписка на РБК, 08:25
Рубио назвал нереалистичной поддержку Киева на протяжении всего конфликта Политика, 08:14
Похож значит виновен. Как поиск «русского следа» осложнил бизнес в ЕвропеПодписка на РБК, 08:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:08
Глава СПЧ назвал идею «Русской общины» «принижением исторического народа» Общество, 08:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Фадеев — РБК: «Человек что-то прочитал — это не повод тащить в кутузку» Политика, 08:00
Власти Малайзии вновь возобновят поиски пропавшего 11 лет назад Boeing Политика, 07:53
Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ Политика, 07:32
В Москве спрогнозировали туман третий день подряд Общество, 07:32
«Спрос превысил предложение». Кому стоит купить юаневые ОФЗ и какие рискиПодписка на РБК, 07:30
Рынок акций упал на результатах переговоров России и США Инвестиции, 07:27
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25