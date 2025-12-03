Власти Малайзии вновь возобновят поиски пропавшего 11 лет назад Boeing
Власти Малайзии решили возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, передает AFP.
«Глубоководные поиски пропавших обломков самолета рейса MH370 Malaysia Airlines возобновятся 30 декабря 2025 года», — заявил Малазийский Минтранс. Поиски будут вестись в районе, где обнаружение обломков наиболее вероятно.
Куала-Лумпур уже объявлял о возобновлении поисков в конце 2024 года. Они продолжались до апреля, но были приостановлены из-за окончания сезона.
Рейс MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез над Южно-Китайским морем в марте 2014 года, он пропал с радаров через 40 минут после взлета. На борту самолета Boeing 777 находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В основном пассажирами были граждане Китая, на борту также находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Франции, США, Индии и Нидерландов.
После крушения самолета поиски продолжались три года и охватили территорию в 120 тыс. кв. км, однако следов самолета найдено не было, кроме отдельных обломков.
