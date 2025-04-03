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Общество ,  
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Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца года

Фото: Kelli Lunt / Getty Images
Фото: Kelli Lunt / Getty Images

Компания Ocean Infinity приостановила поиски малайзийского самолета MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал 11 лет назад, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе.

«Они [Ocean Infinity] прекратили операцию на время, они возобновят поиски в конце этого года», — сказал он в голосовой записи, которую AFP передал его помощник. По словам Локе, сейчас неподходящий сезон для поисков.

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Рейс MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез над Южно-Китайским морем в марте 2014 года, он пропал с радаров через 40 минут после взлета. На борту самолета Boeing 777 находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Поисковую операцию начали на следующий же день в Южно-Китайском море, но вскоре зона поиска сместилась в Индийский океан. В ней участвовали Малайзия, Австралия и Китай, специалисты обследовали около 120 тыс. кв. км морского дна, но безрезультатно.

Летом 2015 года на острове Реюньон нашли закрылок от Boeing, в следующие годы на побережьях Африки обнаружили еще около 30 обломков. В 2017 году совместные поиски стран приостановили из-за отсутствия новых данных.

В 2018 году компания Ocean Infinity провела частный поиск, но также не нашла следов самолета. В марте 2024 года компания предложила возобновить поиски, и в декабре того же года Малайзия одобрила новый контракт на условиях «не найдено — не платим».

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Теги
Малайзия самолет поисковая операция
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