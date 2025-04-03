Поиски пропавшего 11 лет назад рейса MH370 приостановили до конца года
Компания Ocean Infinity приостановила поиски малайзийского самолета MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал 11 лет назад, заявил министр транспорта Малайзии Энтони Локе.
«Они [Ocean Infinity] прекратили операцию на время, они возобновят поиски в конце этого года», — сказал он в голосовой записи, которую AFP передал его помощник. По словам Локе, сейчас неподходящий сезон для поисков.
Рейс MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез над Южно-Китайским морем в марте 2014 года, он пропал с радаров через 40 минут после взлета. На борту самолета Boeing 777 находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
Поисковую операцию начали на следующий же день в Южно-Китайском море, но вскоре зона поиска сместилась в Индийский океан. В ней участвовали Малайзия, Австралия и Китай, специалисты обследовали около 120 тыс. кв. км морского дна, но безрезультатно.
Летом 2015 года на острове Реюньон нашли закрылок от Boeing, в следующие годы на побережьях Африки обнаружили еще около 30 обломков. В 2017 году совместные поиски стран приостановили из-за отсутствия новых данных.
В 2018 году компания Ocean Infinity провела частный поиск, но также не нашла следов самолета. В марте 2024 года компания предложила возобновить поиски, и в декабре того же года Малайзия одобрила новый контракт на условиях «не найдено — не платим».
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