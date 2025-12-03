Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

Турецкая Besiktas Shipping заявила о прекращении всех операций с Россией

В компании связали такое решение с вопросом безопасности своего персонала и активов. Ранее у берегов Сенегала начало тонуть судно, принадлежащее Besiktas Shipping. В компании рассказали, что слышали взрывы возле танкера

Фото: Brett Norman / U.S. Navy via Getty Images

Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который был поврежден у побережья Сенегала, заявила о прекращении всех судоходных операций с Россией. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Besiktas Shipping говорится, что компания немедленно прекращает все операции с Россией и больше не будет совершать рейсы, связанные с ней. Компания отметила, что строго соблюдала все международные санкционные режимы и все торговые ограничения.

«Однако ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась. После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми», — добавила компания.

«Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 30 ноября, нефтяной танкер MERSİN, принадлежащий Besiktas Shipping начал тонуть у побережья Сенегала, судно следовало под флагом Панамы.

По версии Istanbul Haber, судно атаковал украинский дрон. Istanbul Haber связывает атаку с тем, что танкер якобы перевозил российскую нефть. Согласно данным Vesselfinder, по меньшей мере в 2024 и 2023 годах танкер заходил в российские порты.

Позднее в управляющей компании судна рассказали, что перед тем, как вода начала поступать в машинное отделение, возле танкера прогремели четыре взрыва.

До этого, 28 и 29 ноября, в Черном море произошли еще две атаки на нефтяные танкеры. Вечером 28 ноября на судне Kairos, следовавшем в Новороссийск, вспыхнул пожар в 45 км от территориальных вод Турции. Позже экипаж танкера Virat сообщил о задымлении в 65 км от турецкого побережья.

Утром 29 ноября Virat атаковали беспилотники, сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу. Оба судна ходят под флагом Гамбии и входят в санкционный список, введенный против России.

Накануне в Черном море примерно в 80 морских милях (148 км) от побережья Турции подвергся атаке еще один танкер — Midvolga 2. Танкер перевозил подсолнечное масло и направлялся из России в Грузию. По данным Marine Traffic, танкер ходит под российским флагом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападения на суда «тревожной эскалацией». Российский глава Владимир Путин заявил, что если Украина продолжит атаки на танкеры в Черном море, то Россия может принять «ответные меры» против судов стран, помогающих Украине.