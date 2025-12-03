 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина останется без модернизированных Т-72 из Чехии

Сюжет
Военная операция на Украине
Чехия должна была модернизировать танки, а затем отправить их на Украину. Однако оказалось, что системы управления огнем невозможного отремонтировать, из-за чего модернизация танков и их дальнейшая отправка стали невыполнимы

Чехия не передаст Украине обещанные модернизированные танки Т-72M4CZ из-за нерешаемых технических проблем с точностью стрельбы, сообщило Минобороны Чехии, передает Novinky.

Как объяснило ведомство, ключевые компоненты системы управления огнем невозможно отремонтировать или заменить, из-за чего танки оказались практически непригодными к использованию.

«Проблема возникла с точностью стрельбы танков. Трудности вызвала неисправность выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не были предметом оценки. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что подтвердил даже их итальянский производитель», — заявило министерство.

Из-за технической проблемы их полное введение в строй потребовало бы дополнительных инвестиций, что значительно увеличило бы затраты и отодвинуло поставку Украине на два года. По мнению ведомства, такое решение было бы нецелесообразным.

В связи с этим руководству Минобороны рекомендовали заключить с государственным предприятием VOP CZ соглашение о прекращении выполнения контракта, а затем соглашение об урегулировании. Согласно нему, ведомство будет обязано оплатить предприятию понесенные расходы, размер которых определит аудит.

Грэм счел «за рамками возможного» предложения Залужного о ядерном оружии
Политика
Линдси Грэм

Как уточняет чешское издание, решение о модернизации танков Т-72M4CZ, которых у армии Чехии на складах около 30, было принято задолго до украинского конфликта.

Оно появилось в то время, когда у армии не было финансовых средств на приобретение новой бронетехники, и единственным способом сохранить танковые войска боеспособными была именно модернизация существующих машин. Впоследствии Чехия адаптировалась к новым условиям, сократив модернизацию до минимума. Тогда стала возможной отправка танков Украине.

Чехия ранее уже предоставила Украине военную помощь, в основном это была старая техника. С начала конфликта в 2022 году и по настоящее время общая сумма военной помощи составила $837,6 млрд. Армия также получила компенсации на сумму $1,2 млрд, в том числе, в виде танков Leopard 2A4 или вертолетов систем H1 Viper и Venom, уточняет Novinky.

При участии Праги в программе европейских закупок боеприпасов для Украины только в 2024 году было закуплено 1,5 млн артиллерийских снарядов и еще 1,3 млн планируется поставить на Украину до конца 2025 года, писала в ноябре Berliner Zeitung. Однако, отмечала газета, с приходом к власти правительства Андрея Бабиша в Чехии программа понесет серьезный ущерб, поскольку Бабиш во время предвыборной кампании критиковал эту программу, называя ее «завышенной и непрозрачной».

Ранее новый глава чешского МИДа Филип Турек допустил, что с приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине. По его словам, власти переключатся на гуманитарную поддержку Киева.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Чехия танки Украина модернизация поставки оружия
Материалы по теме
Белый дом связал прекращение помощи Украине с коррупционным скандалом
Политика
ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России
Политика
Союзники Украины задумались над альтернативой разведпомощи со стороны США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 00:48 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 00:48
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле Политика, 00:45
Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов Политика, 00:42
В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 00:32
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 00:25
Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции Политика, 00:17
Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау Общество, 00:14
Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах Политика, 00:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Силуанов заявил о «полном меню» инвестора после размещения ОФЗ в юанях
РАДИО
 Финансы, 00:06
Украина останется без модернизированных Т-72 из Чехии Политика, 00:00
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов Бизнес, 00:00
Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью Политика, 00:00
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов Политика, 02 дек, 23:53
NBC назвал «три столпа», от которых Россия не откажется в мирном плане Политика, 02 дек, 23:49