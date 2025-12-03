Чехия должна была модернизировать танки, а затем отправить их на Украину. Однако оказалось, что системы управления огнем невозможного отремонтировать, из-за чего модернизация танков и их дальнейшая отправка стали невыполнимы

Чехия не передаст Украине обещанные модернизированные танки Т-72M4CZ из-за нерешаемых технических проблем с точностью стрельбы, сообщило Минобороны Чехии, передает Novinky.

Как объяснило ведомство, ключевые компоненты системы управления огнем невозможно отремонтировать или заменить, из-за чего танки оказались практически непригодными к использованию.

«Проблема возникла с точностью стрельбы танков. Трудности вызвала неисправность выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не были предметом оценки. Ремонт этих компонентов технически невозможен, что подтвердил даже их итальянский производитель», — заявило министерство.

Из-за технической проблемы их полное введение в строй потребовало бы дополнительных инвестиций, что значительно увеличило бы затраты и отодвинуло поставку Украине на два года. По мнению ведомства, такое решение было бы нецелесообразным.

В связи с этим руководству Минобороны рекомендовали заключить с государственным предприятием VOP CZ соглашение о прекращении выполнения контракта, а затем соглашение об урегулировании. Согласно нему, ведомство будет обязано оплатить предприятию понесенные расходы, размер которых определит аудит.

Как уточняет чешское издание, решение о модернизации танков Т-72M4CZ, которых у армии Чехии на складах около 30, было принято задолго до украинского конфликта.

Оно появилось в то время, когда у армии не было финансовых средств на приобретение новой бронетехники, и единственным способом сохранить танковые войска боеспособными была именно модернизация существующих машин. Впоследствии Чехия адаптировалась к новым условиям, сократив модернизацию до минимума. Тогда стала возможной отправка танков Украине.

Чехия ранее уже предоставила Украине военную помощь, в основном это была старая техника. С начала конфликта в 2022 году и по настоящее время общая сумма военной помощи составила $837,6 млрд. Армия также получила компенсации на сумму $1,2 млрд, в том числе, в виде танков Leopard 2A4 или вертолетов систем H1 Viper и Venom, уточняет Novinky.

При участии Праги в программе европейских закупок боеприпасов для Украины только в 2024 году было закуплено 1,5 млн артиллерийских снарядов и еще 1,3 млн планируется поставить на Украину до конца 2025 года, писала в ноябре Berliner Zeitung. Однако, отмечала газета, с приходом к власти правительства Андрея Бабиша в Чехии программа понесет серьезный ущерб, поскольку Бабиш во время предвыборной кампании критиковал эту программу, называя ее «завышенной и непрозрачной».

Ранее новый глава чешского МИДа Филип Турек допустил, что с приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине. По его словам, власти переключатся на гуманитарную поддержку Киева.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.