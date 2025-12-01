 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Грэм счел «за рамками возможного» предложения Залужного о ядерном оружии

Грэм словами «за рамками возможного» описал предложения Залужного о гарантиях
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению американского сенатора, предложения о вступлении Украины в НАТО и размещении на ее территории ядерного оружия являются несостоятельными. Москва требует безъядерного и нейтрального статуса Украины
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал несостоятельными предложения экс-главкома ВСУ, действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного по гарантиям безопасности для Украины. Об этом Грэм написал на своей странице в X.

По словам сенатора, предлагаемые в статье гарантии безопасности для Украины «далеко выходят за рамки возможного».

«В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал критерию разумной реализуемости. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на территории Украины, по моему мнению, несостоятельны», — написал Грэм.

Какие проблемы мирного плана Уиткофф будет обсуждать с Путиным в Москве
Политика
Стив Уиткофф

Накануне в статье The Telegraph Залужный заявил о необходимости эффективных гарантий безопасности для Украины, среди которых, в частности, может быть вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории ядерного оружия.

В первой половине 1990-х годов Украина последовательно подписала ряд документов по разоружению и в итоге присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — все подобное вооружение, находившееся на территории Украины, было передано России либо уничтожено.

В конце ноября США представили свой мирный план, состоящий из 28 пунктов. После консультаций с европейскими и украинскими представителями в Женеве США сократили документ до 22 положений.

В начале сентября российский президент Владимир Путин сказал, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые следует выработать как для России, так и для Украины. Как он заявил в августе, озвученные в июне 2024 года российские условия по Украине, которые скорее можно назвать целями, остаются прежними. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины.

Полина Харчевникова
Линдси Грэм Валерий Залужный гарантии безопасности ядерное оружие Украина НАТО США
Линдси Грэм
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
Валерий Залужный
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
