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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк заявил, что Украина не сможет достичь военного паритета с Россией

Подоляк: Украина не способна в одиночку достичь военного паритета с Россией
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Военная операция на Украине
Без помощи западных стран Украина не сможет самостоятельно нарастить военное производство, чтобы создать паритет с Россией, заявил Подоляк. Москва называла военные заводы западных компаний на Украине законными целями
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном [с Западом] технологическом рывке. Когда [Украина] будет обеспечена необходимым количеством оружия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — сказал он.

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После начала российской военной операции на Украине западные страны начали поставлять Киеву большинство из доступных видов вооружения, включая танки, РСЗО, самолеты и др. В июне в министерстве промышленности Украины сообщали о переговорах с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства оружия. При этом представитель министерства отмечал, что считает важным добиться производства вооружений в самой Украине.

Накануне, 2 декабря, немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил, что планирует начать производство танков на Украине с 2024 года, однако новые заводы для этого строиться не будут. «Мы не строим новые заводы, а будем арендовать, переоборудовать и затем эксплуатировать существующие заводы как Rheinmetall. И, похоже, они достаточно хорошо защищены», — сказал глава концерна Армин Паппергер.

Москва одной из целей спецоперации на Украине называла «демилитаризацию» соседнего государства. Российская сторона требует прекратить военное сотрудничество Запада с Украиной и поставки Киеву военного снаряжения и техники. МИД России предупреждал, что военный завод Rheinmetall на Украине будет считаться законной целью.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Михаил Подоляк паритет производство оружия Военная операция на Украине
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