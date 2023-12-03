Киссинджер в одном из последних интервью предложил не создавать Палестину
Израильско-палестинский конфликт следует перестать пытаться решить созданием двух государств, так как одна из частей Палестины будет желать уничтожить еврейское государство. Об этом в одном из последних интервью заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, умерший на 101-м году жизни, пишет Politico.
«Я считаю, что Западный берег должен быть передан под контроль Иордании», — сказал он.
Киссинджер отметил, что формальное заключение мира не гарантирует безопасность в долгосрочной перспективе, а трудность решения проблемы создания двух государств демонстрируется появлением группировки ХАМАС. Он напомнил, что сектор Газа в 2005 году объявили «квазинезависимой» территорией для проверки, получится ли создать два государства, но на самом деле это только усложнило ситуацию.
«За последние два года ситуация стала намного хуже, чем в 2005 году. Таким образом, решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится», — добавил Киссинжер.
В интервью затронули и возможную роль России в поиске мирного решения на Ближнем Востоке. Киссинджер отметил, что Москва до 2022 года больше склонялась к позиции Израиля, но если она захочет вмешаться сейчас, то у нее остаются два варианта — либо поддержать арабские страны, либо «выступить в качестве посредника в кризисе», что «было бы странно» на фоне военной операции на Украине.
Он также выразил уверенность в том, что мировые лидеры потерпели неудачи, поскольку у них не получилось «овладеть важнейшими концепциями, фундаментальными принципами и повседневной тактикой». «Общества должны найти способ решать свои проблемы, не прибегая к непрерывной череде конфликтов. В этом и состоит вызов. Мы переживаем период постоянных конфликтов, приводящих к крупным войнам, разрушающим большую часть построенной цивилизации», — резюмировал Киссинджер.
В 1922 году мандат на управление Палестиной получила Великобритания. В 1947 году ООН предложила прекратить действие мандата и разделить Палестину на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим.
В 1948 году было провозглашено еврейское государство — Израиль, однако на него сразу же напали армии соседних арабских государств. В ходе войны за независимость израильские силы захватили 77% территории подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Оставшаяся часть территорий оказалась под контролем Египта и Иордании, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны и они перешли под контроль Израиля (это сектор Газа и Западный берег реки Иордан).
В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость, суверенитет и возвращение беженцев. В 1988 году было провозглашено государство Палестина, которое является частично признанным.
Сейчас палестинские территории разделены на две части: сектор Газа и Западный берег реки Иордан. В первом власть захватило исламистское движение ХАМАС и сектор практически вышел из подчинения Палестинской национальной администрации, политику которой определяет крупнейшая политическая партия Палестины — ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»). Лидер ФАТХ, Махмуд Аббас — президент Палестины.
Власти России поддерживают создание Палестины наравне с государством Израиль.