Киссинджер в одном из последних интервью предложил не создавать Палестину

Создание независимой Палестины не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению, а потому Иордания должна занять западный берег Иордана, считает Киссинджер. Он назвал два варианта, которые есть у России в этой войне

Генри Киссинджер (Фото: Shaun Best / Reuters)

Израильско-палестинский конфликт следует перестать пытаться решить созданием двух государств, так как одна из частей Палестины будет желать уничтожить еврейское государство. Об этом в одном из последних интервью заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, умерший на 101-м году жизни, пишет Politico.

«Я считаю, что Западный берег должен быть передан под контроль Иордании», — сказал он.

Киссинджер отметил, что формальное заключение мира не гарантирует безопасность в долгосрочной перспективе, а трудность решения проблемы создания двух государств демонстрируется появлением группировки ХАМАС. Он напомнил, что сектор Газа в 2005 году объявили «квазинезависимой» территорией для проверки, получится ли создать два государства, но на самом деле это только усложнило ситуацию.

«За последние два года ситуация стала намного хуже, чем в 2005 году. Таким образом, решение о создании двух государств не гарантирует, что то, что мы видели в последние недели, не повторится», — добавил Киссинжер.

В интервью затронули и возможную роль России в поиске мирного решения на Ближнем Востоке. Киссинджер отметил, что Москва до 2022 года больше склонялась к позиции Израиля, но если она захочет вмешаться сейчас, то у нее остаются два варианта — либо поддержать арабские страны, либо «выступить в качестве посредника в кризисе», что «было бы странно» на фоне военной операции на Украине.

Он также выразил уверенность в том, что мировые лидеры потерпели неудачи, поскольку у них не получилось «овладеть важнейшими концепциями, фундаментальными принципами и повседневной тактикой». «Общества должны найти способ решать свои проблемы, не прибегая к непрерывной череде конфликтов. В этом и состоит вызов. Мы переживаем период постоянных конфликтов, приводящих к крупным войнам, разрушающим большую часть построенной цивилизации», — резюмировал Киссинджер.