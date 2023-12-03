В пригороде Тель-Авива мужчина пострадал после ракетного обстрела

Житель города Холон неподалеку от Тель-Авива получил легкие ранения в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщает израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом», передает The Times of Israel.

Медики уточнили, что пострадавший получил травму головы.

Около 23:00 боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» объявило о запуске ракет в сторону Тель-Авива. В центральной части Израиля звучали сигналы воздушной тревоги. Как отмечал Times of Israel, это была первая атака на Тель-Авив с 20 ноября.

После этого Yedinot Achronot со ссылкой на распространившиеся в соцсетях видео сообщила, что одна из ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны «Железный купол» вышла из строя и упала в центральной части Израиля. Times of Israel уточняла, что ракеты-перехватчики «Тамир» периодически падают, но обычно это не приносит значительных разрушений.

Армия обороны Израиля позднее заявила, что проводит расследование по поводу этого инцидента. «Рассматривается возможность того, что перехватчик [ракета] упала в стране из-за технической неисправности», — сообщили в ЦАХАЛ.

С 24 ноября по 1 декабря между Израилем и ХАМАС действовало перемирие. В ходе него группировка отпустила шесть групп заложников, а Израиль освободил несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрем.

Накануне Израиль обвинил палестинскую группировку в нарушении соглашения прекращения огня, а также в отказе передать 15 женщин и двух детей, захваченных в заложники. ЦАХАЛ возобновила военные действия.

ХАМАС утверждает, что отпустил всех женщин и детей из заложников. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что обмена пленными не будет, пока продолжаются активные боевые действия.