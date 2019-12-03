Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

По словам президента США, его удивляет позиция Франции — ведь защита той нужна больше, чем кому бы то ни было. Макрон ранее говорил о «смерти мозга» Североатлантического альянса

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.

«Я действительно вижу, как Франция откалывается. Я смотрю на него [Макрона] и говорю, что он нуждается в защите больше, чем кто бы то ни было, и я вижу, что он откалывается, это меня немного удивляет», — заявил Трамп на брифинге для прессы, отметив, что в отношениях между США и европейскими членами НАТО, за исключением Франции, никаких разногласий нет.

Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.

Отвечая на вопрос о том, должна ли быть членом НАТО Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил отказом от поддержки планов альянса по защите Польши и Прибалтики, Трамп сказал, что это должно обсуждаться всеми союзниками.

«Мне нравится Турция», — сказал Трамп и отметил, что Анкара оказала большую помощь американским военным в проведении операции, которая закончилась ликвидацией лидера «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории России).