Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Почему профстандарты в медицине заинтересовали кадровиков Партнерский материал, 15:22 Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят 10 декабря Общество, 15:19 Премьер Финляндии ушел в отставку Политика, 15:15 Стартапы должны научиться умирать: главное о технологиях Pro, 15:13 Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине Политика, 15:10 Биржа фриланса: как вернуться на рынок и сделать всё по-новому РБК и ВТБ, 14:54 Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» Финансы, 14:45 В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко Политика, 14:40 В Воронежской области перевернулся автобус Общество, 14:36 Кремль объяснил необходимость предустановки российского софта на гаджеты Общество, 14:34 Неизвестный с ножом напал на полицейского в Мытищах Общество, 14:29 Топ-5 мировых трендов гостиничного бизнеса Pro, 14:25 Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции Политика, 14:25 Marvel Studio опубликовала первый трейлер «Черной вдовы» Общество, 14:24
Политика ,  
0 
Трамп заявил об отколовшейся от НАТО Франции
По словам президента США, его удивляет позиция Франции — ведь защита той нужна больше, чем кому бы то ни было. Макрон ранее говорил о «смерти мозга» Североатлантического альянса
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп видит признаки того, что Франция откололась от других членов НАТО, передает телеканал CNBC.

«Я действительно вижу, как Франция откалывается. Я смотрю на него [Макрона] и говорю, что он нуждается в защите больше, чем кто бы то ни было, и я вижу, что он откалывается, это меня немного удивляет», — заявил Трамп на брифинге для прессы, отметив, что в отношениях между США и европейскими членами НАТО, за исключением Франции, никаких разногласий нет.

Прибыв в Лондон на саммит, посвященный 70-летию альянса, Трамп назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО оскорбительными для остальных членов блока.

Отвечая на вопрос о том, должна ли быть членом НАТО Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил отказом от поддержки планов альянса по защите Польши и Прибалтики, Трамп сказал, что это должно обсуждаться всеми союзниками.

«Мне нравится Турция», — сказал Трамп и отметил, что Анкара оказала большую помощь американским военным в проведении операции, которая закончилась ликвидацией лидера «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории России).

«Он [Эрдоган] хороший член НАТО или будет им», — добавил Трамп, назвав себя «большим фанатом» альянса, который «служит великой цели» (цитата по Bloomberg).

Франция — одна из стран — основательниц НАТО, созданного в 1949 году. Однако в 1966–2009 годах Франция участвовала в работе альянса только на политическом уровне, из военной организации НАТО страна вышла по инициативе Шарля де Голля, после того как союзники отказались оказать помощь в создании ядерного оружия. В военную организацию НАТО Франция вернулась в 2009 году при президенте Николя Саркози.

Турция вошла в состав НАТО в 1952 году.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, Франция, Турция, НАТО
Материалы по теме
Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политика
Эрдоган пригрозил отказом от совместной с НАТО защиты стран Балтии
Политика
Как НАТО собирается лечить «смерть мозга»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter