Кремль назвал причину риска «тотальной дестабилизации» в Сирии

Появление квазигосударств на территории Сирии может обернуться «тотальной дестабилизацией» в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы абсолютно не поддерживаем какие-либо действия на территории Сирии, которые вели бы к созданию квазигосударственных образований и, соответственно, вели бы к нарушению территориальной целостности Сирии. Такие действия приведут к тотальной дестабилизации в регионе», — заявил представитель Кремля.

Одновременно Песков подчеркнул, что урегулирование сирийского конфликта в формате «стамбульской четверки» (Россия, Турция, Франция и Германия) будет продолжено. «И на полях саммита «Двадцатки» говорили о том, что надо продолжить формат «стамбульского квартета», или «четверки», называйте это как хотите», — сказал он.

В попытке создания квазигосударства на подконтрольных курдским ополченцам российский МИД обвиняет США. «К востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того чтобы создать там квазигосударство», — заявлял в сентябре глава МИДа Сергей Лавров.

Опасения из-за существования неподконтрольной зоны к востоку от Евфрата высказывает и Турция, неоднократно проводившая военные операции против курдских формирований. В сентябре зону, контролируемую курдами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл террористическим болотом.