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Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
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Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
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Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
Военное положение, введенное в десяти регионах Украины, уже привело к отмене нескольких матчей. Теперь запрет на проведение игр в этих областях УЕФА подтвердила официально
Фото: Michael Sohn / AP

В соответствии с решением, принятым исполкомом УЕФА, проведение матчей в регионах, где введено военное положение, запрещено. Запрет относится и к матчам в тех регионах, в которые можно добраться лишь через территории с введенным военным положением, сообщает Franceinfo со ссылкой на заявление представителя УЕФА Джорджио Маркетти.

Решение исполкома УЕФА должно коснуться игр украинских клубов, выступающих в европейских лигах. Ранее введение военного положение в ряде регионов Украины уже стало причиной отмены или переноса нескольких футбольных матчей.

«На данный момент от правоохранительных или иных органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или замечаний об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), на территории которых введено военное положение», — говорилось в заявлении Федерации футбола Украины от 27 ноября после введения военного положения. Тем не менее вечером 27 ноября стало известно, что матч Лиги Европы с участием полтавского «Ворскла» и лондонского «Арсенала» будет перенесен из Полтавы в Киев. Причиной этого стало то, что Харьковская область, через которую игроки «Арсенала» намеревались проехать на автобусе, оказалась в числе прочих регионов с военным положением.

30 ноября были изменены планы проведения товарищеских матчей Украина — Португалия по мини-футболу, которые должны были пройти в Запорожье 4–5 декабря. Как пишет «Репортер.ua», Федерация футбола Португалии сообщила украинской стороне, что сборная страны отказалась ехать в Запорожье из-за введения военного положения. В Киеве предложили рассмотреть возможность проведения матчей в каком-либо другом регионе Украины.

На 12 декабря был запланирован матч донецкого «Шахтера» с французским «Лионом» в Харькове. Теперь этот матч должен быть перенесен.

Гройсман усомнился в продлении военного положения через 30 дней
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Военное положение в десяти регионах Украины на срок в 30 дней было введено 26 ноября после инцидента в Керченском проливе​, в ходе которого российские пограничники задержали три украинских военных корабля. Все находившиеся на борту 24 украинских моряка были арестованы​. В Киеве обвинили Россию в военной агрессии, Москва настаивает на том, что причиной инцидента стало нарушение госграницы. 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: военное положение , Украина , УЕФА
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