Умер автор закона об общественном контроле за местами лишения свободы

Благодаря инициативе Борщёва в России появились ОНК, обладающие правом проверять места лишения свободы. Правозащитник рассказывал, что инициатива встречала «мощное сопротивление», но была принята благодаря Элле Памфиловой

Валерий Борщёв (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Умер бывший депутат Госдумы Валерий Борщёв, ставший инициатором принятия закона об общественном контроле. Об этом сообщила член Совета при президенте России по правам (СПЧ) человека Ева Меркачёва.

«Ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату. Он долго боролся с мучительной болезнью. Последний год не вставал.

Но был активен. Звонил. Пытался помочь разным людям, попавшим в беду.

Не все во власти его, мягко скажем, любили за его политические взгляды. Но он был таким, каким был. Свободолюбивым», — написала она.

Борщёву был 81 год. Он родился в 1943 году в селе Черняное Тамбовской области, окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Работал журналистом, а после знакомства с Андреем Сахаровым в 1975 году приступил к правозащитной деятельности, за что был лишен возможности работать в СМИ. С помощью Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина он устроился плотником, маляром на высоте, пожарным в театре на Таганке. В 1987 году Борщёв стал членом Московской Хельсинкской группы (в 2023-м была ликвидирована), в 1990-1993 годах был депутатом Моссовета, в 1993-1999 годах депутатом Госдумы первого и второго созывов, входил в комиссию по помилованиям при президенте, был одним из основателей партии «Яблоко». В 2001 году вошел в общенациональный комитет «За прекращение войны и установление мира в Чеченской Республике», в 2002-м — в комиссию по правам человека при президенте, в 2003-м возглавил общественный совет при Министерстве юстиции, а в 2006-м стал сопредседателем правозащитной фракции «Яблока».

Борщёв добился принятия законопроекта, ставшего 76-м Федеральным законом «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Он вступил в силу 1 сентября 2008 года, благодаря чему появились общественные наблюдательные комиссии (ОНК), которые контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания.

Сам Борщёв рассказывал, что законопроект об общественном контроле за местами лишения свободы «пришлось долго пробивать», ведь в первый раз инициатива была представлена Госдуме еще в 1999-м году и даже получила конституционное большинство голосов, но «тогда силовикам удалось его заблокировать через Совет Федерации». Затем была создана согласительная комиссия: со стороны Думы ее возглавил Борщёв, от Совета Федерации — Сергей Собянин, в то время глава комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. Как пояснил правозащитник, он настаивал, чтобы общественные наблюдатели обладали федеральным статусом и могли проверить любую колонию или СИЗО в стране, но Совфед добился регионального статуса. Законопроект в компромиссной редакции был принят в 2003 году в первом чтении, но все равно оказался «заморожен», пересказывал Борщёв события тех дней. С его слов, «мощное сопротивление шло со стороны, прежде всего, МВД».

«Судьба Закона была непростая, люди из МВД отбрыкивались, как могли. Элле Памфиловой надо поставить памятник. Ведь благодаря ей я дважды смог доложить о законе президенту Путину. И в 2008 году он был принят», — рассказал Борщёв.

При разработке законопроекта опирались на опыт Великобритании, где существуют Советы визитеров, свободно посещающие тюрьмы и докладывающие властям о происходящем. Как отметил Борщёв, в США, «где тюрьмы сильно хуже европейских», такого закона нет, и американские делегации интересовались российским опытом «потом я у них делал доклад».