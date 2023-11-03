WP предупредила, что сектор Газа может стать «детским кладбищем»

Опрошенные WP врачи из сектора Газа сообщили, что никогда не видели столько умерших и «ужасно травмированных» детей, а эксперты отмечают, что из-за продолжающихся бомбардировок ребенок погибает там каждые 10 минут

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Сектор Газа, бомбардировки которого продолжает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), становится похож на «детское кладбище», поскольку количество погибших там детей исчисляется тысячами, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на данные властей, опрошенных врачей и экспертов.

Как отмечает газета, только по официальным данным Минздрава сектора Газа с 7 октября там погибли более 3,7 тыс. детей при общем числе убитых в районе 9 тыс. Директора международная организации Save the Children уточнил WP, что на долю детей приходится две из каждых пяти смертей гражданского населения в секторе Газа. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда каждые 10 минут убивают одного ребенка», — сказал он.

Комитет ООН по правам детей призвал к немедленному прекращению огня, отмечая, что победителей в войне, где гибнут тысячи детей, быть не может. «Газа становится кладбищем для детей. Для всех остальных это настоящий ад», — заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

Заведующий педиатрическим отделением больницы Насера в Хан-Юнисе на юге Газы рассказал WP, что раненые дети прибывают в больницы с ужасными травмами — оторванными частями тела, осколочными ранениями, тяжелыми ожогами и внутренним кровотечением. «Я проработал здесь более 25 лет и видел все войны, но эта война совершенно другая. Мы говорим о сотнях детей, которым нужна медицинская помощь, иначе они умрут на улице», — сказал врач больницы Камаль Адван на севере Газы Хусам Абу Сафия.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет всего 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км). На такой небольшой территории проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). Исходя из этих показателей плотность населения в секторе Газа приближается к 6 тыс. человек на квадратный километр, что делает регион одним из самых густонаселенных в мире. В крупнейшем городе Газа до начала конфликта жили около 780 тыс. человек. В секторе Газа высокая рождаемость, и численность населения бурно растет (на 2% в год). По оценке CIA World Factbook на 2023 год, суммарный коэффициент рождаемости составляет 3,34 ребенка в среднем на одну женщину репродуктивного возраста (это 40-е место в мире, средний показатель по всему миру — 2,3, в Израиле — 2,54). Но при этом в секторе Газа высокий уровень младенческой смертности: на тысячу родившихся умирает больше 15 детей (15,6 против 3,6 в Израиле).

Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения ХАМАС вторглись в южные районы страны, захватили несколько военных баз и начали похищать заложников. В ответ Тель-Авив объявил ХАМАС войну и мобилизовал более 300 тыс. резервистов. 27 октября ЦАХАЛ приступила к наземной операции. 2 ноября израильские силы завершили окружение города Газа, сообщал бригадный генерал Даниэль Хагари.



О том, что на фоне бомбардировок ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе, неоднократно предупреждали международные организации. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини сравнивал ее с «адом на земле», а Палестинское общество Красного Полумесяца призывало мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.



В Красном Полумесяце отмечали, что «во всем секторе Газа не осталось безопасных зон». Только в убежищах БАПОР с начала конфликта укрылись более 600 тыс. вынужденно покинувших свои дома палестинцев. Десятки тысяч укрываются от бомбардировок в больницах и на подземных парковках.

В то же время Минобороны Израиля отказывается считать ситуацию в секторе Газа гуманитарным кризисом. По словам представителя министерства Моше Тетро, израильские военные открыли две из трех линий водоснабжения сектора Газа. Одна из них получила повреждения, однако специалисты работают над ее восстановлением, сказал он. Запасов еды в секторе Газа должно хватить на несколько недель, то же касается медицинского оборудования, добавил военный.