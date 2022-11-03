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В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать»

Монумент взорвали неизвестные, он находился в составе мемориального комплекса с братской могилой. В октябре в Николаеве взорвали советский памятник милиционерам, но власти пообещали его восстановить
Фото: novosti_n / Telegram
Фото: novosti_n / Telegram

Неизвестные взорвали обелиск «Родина-мать» в сквере «Скорбящая мать» в Николаеве, который посвящен жертвам Второй мировой войны, пишут местные порталы «Никвести» и «Новости-Н».

По данным порталов, инцидент произошел в ночь на 3 ноября.

На обелиске была надпись «Гордым героям бессмертная слава», возле которой были высечены лица советских воинов. Обелиск находился в составе мемориального комплекса, рядом ним расположена братская могила с бронзовым венком. На черных плитах высечены имена 80 захороненных в ней воинов, участников подполья и жертв немецкой оккупации.

19 октября в Николаеве взорвали памятник Солдатам правопорядка в честь служащих советской милиции. Взрыв был контролируемым, уточнил глава управления по культуре Николаевского горсовета Юрий Любаров.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким пообещал привлечь к ответственности террористов. «Сведения по указанному факту внесены в журнал единого учета. Сейчас материалы переданы СБУ для дальнейшей проверки», — пояснила представитель украинской полиции в регионе Ирина Воронцова.

Памятник милиционерам восстановят после окончания боевых действий, пообещал первый заместитель главы Николаева Виталий Луков. «Это не будет однозначно в той форме, в которой было. Но место благодарности стражам порядка, отдавшим свои жизни при исполнении служебных обязанностей, — такое место должно быть в Николаеве. Место, где мы будем отдавать им честь», — отметил он.

Российская сторона критикует демонтаж и снос памятников советским воинам в бывших советских республиках. В частности, действия властей Эстонии, Латвии и Литвы министерство назвало беспрецедентной, по сути близкой к фашистской кампанией по уничтожению памятников.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Николаев Николаевская область Родина-мать снос памятника
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