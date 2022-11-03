Варданян: у властей Армении нет мандата принимать решения за Нагорный Карабах

Варданян заявил, что у Еревана нет мандата принимать решения за Карабах

Бизнесмен обратил внимание, что переговоры о будущем Нагорного Карабаха проходят без представителей непризнанной республики, и раскритиковал такой подход: «С Арцахом можно и нужно считаться»

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Рубен Варданян, который в октябре принял предложение стать госминистром непризнанного Нагорного Карабаха, заявил в интервью «Коммерсанту», что власти Армении не могут принимать решение за республику.

Он обратил внимание, что переговоры об урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха и его будущем идут без представителей республики. Бизнесмен назвал такой подход неприемлемым. «Нет мандата у руководства Республики Армения за Арцах [армянское название Нагорного Карабаха] решать, как они будут жить», — подчеркнул Варданян.

По словам бизнесмена, присутствие российских миротворцев в Карабахе — «очень важный элемент сдерживания». «И сохранение трехсторонних отношений между теми, кто гарантирует безопасность, людьми, которые живут на арцахской земле, и нашим соседом является единственно возможной моделью переговоров», — считает он. Армения должна обсуждать отношения с Азербайджаном, делимитацию и демаркацию границ, «но судьба Арцаха решается не там», подчеркнул Варданян.

«Нам надо всеми своими действиями показать: с Арцахом можно и нужно считаться», — призвал он.

Варданян заявил, что не считает успешными прошедшие в Сочи 31 октября переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Он обратил внимание, что в итоговом трехстороннем заявлении не упоминается статус Нагорного Карабаха и не говорится, что российские миротворцы останутся в республике, «пока не будет найдено политическое решение».

В совместном заявлении Путин, Алиев и Пашинян отметили важность пребывания российских миротворцев в Карабахе, но о продлении мандата в документе речь не идет. После переговоров российский президент заявил, что согласовать документ было непросто, некоторые формулировки пришлось исключать из текста уже на финальном этапе.