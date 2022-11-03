Задержанную в Казахстане бурятскую журналистку отпустили

Задержанную в Казахстане бурятскую журналистку Евгению Балтатарову (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) отпустили, сообщила она в своем телеграм-канале.

По словам Балтатаровой, она была задержана 2 ноября из-за заведенных на нее в России дел о фейках о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). В аэропорту Алматы, откуда журналистка собиралась вылететь в Бишкек, у нее забрали паспорт в зоне таможенного досмотра, позже ее сняли с рейса.

Журналистка опубликовала постановление Следственного комитета о возбуждении против него уголовного дела и постановление суда Улан-Удэ о объявлении в розыск.

Позднее Балтатарова сообщила, что ее выпустили из изолятора временного содержания, а подписанный ею протокол о задержании «решили просто уничтожить».

РБК обратился за комментарием в СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Балтатарова в марте покинула Россию. В конце сентября ее также задерживали в рамках дела о фейках об армии, но отпустили в тот же день.