В Кривом Роге и Запорожье сообщили об атаке дронов

В Кривом Роге поврежден энергообъект, несколько районов остались без света. Об ударах также сообщили власти Харькова. «Укрэнерго» ввело ограничение электроснабжения в Днепропетровской и Кировоградской областях

Фото: Reuters

В Запорожье (административный центр Запорожской области, который находится под контролем Украины) было слышно несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев. Работает система ПВО.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщил, что пригород Запорожья подвергся атаке. По словам Куртева, речь идет о дронах. Все беспилотники, летевшие в направлении города, уничтожены, «в настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы», утверждает он.

Атака дронов произошла также в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщил глава военной городской администрации Александр Вилкул. Он попросил жителей не публиковать фото с мест ударов. Позже Вилкул сообщил, что один из объектов энергетической инфраструктуры получил значительные разрушения, несколько районов города остались без света и воды.

По словам начальника районной военной администрации Никополя в Днепропетровской области Евгения Евтушенко, над городом были слышны звуки дронов-камикадзе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об ударах по областному центру и призвал жителей оставаться в укрытиях. По словам харьковского мэра Игоря Терехова, в Киевском районе города произошло три «прилета».

В ночь на 3 ноября компания «Укрэнерго» сообщила, что вводит ограничение электроснабжения в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, чтобы снизить нагрузку и провести ремонтные работы, «поскольку электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов».

Власти Украины, США и европейских стран считают, что Россия может использовать иранские беспилотники для атак по украинским объектам. Евросоюз и Британия ввели санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны.

Иран и Россия отрицают сообщения, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. В иранском МИДе обвинения называют безосновательными и заявляют, что выступают против поставок оружия сторонам вооруженного конфликта. В Кремле говорят, что подобные данные — вбросы. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что Украина и западные страны пытаются распространить «еще один фейк» и предупреждает, что если ООН начнет «псевдорасследование» по беспилотникам, Москва может пересмотреть отношения с секретариатом.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. По словам президента Владимира Зеленского, повреждения получили около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.