В Кривом Роге и Запорожье сообщили об атаке дронов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Немцы не дали украинцам пройти дальше. Обзор дня Лиги чемпионов Спорт, 01:20
Эрдоган счел неправильным негативное отношение других лидеров к Путину Политика, 01:15
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:58
Маск запустил в «Твиттере» опрос о свободе слова и политкорректности Технологии и медиа, 00:27
СБ ООН не принял российскую резолюцию о биолабораториях на Украине Политика, 00:13
В Кривом Роге и Запорожье сообщили об атаке дронов Политика, 00:10
Богатые русские в Америке. Сколько заработал за карьеру Александр Радулов Спорт, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минтруд разработал проект нового закона о рынке труда Экономика, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 02 ноя, 23:58
В Липецкой области уволили военкома района за ошибки при мобилизации Политика, 02 ноя, 23:52
Губернатор Севастополя сообщил о выкинутых в море питомцах из дельфинария Общество, 02 ноя, 23:46
Эрдоган заявил об изменении позиции Шольца в отношении Путина Политика, 02 ноя, 23:39
Модрич стал самым возрастным автором гола с пенальти в Лиге чемпионов Спорт, 02 ноя, 23:22
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 02 ноя, 23:15
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кривом Роге и Запорожье сообщили об атаке дронов

В Кривом Роге поврежден энергообъект, несколько районов остались без света. Об ударах также сообщили власти Харькова. «Укрэнерго» ввело ограничение электроснабжения в Днепропетровской и Кировоградской областях
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Запорожье (административный центр Запорожской области, который находится под контролем Украины) было слышно несколько взрывов, сообщил в своем телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев. Работает система ПВО.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщил, что пригород Запорожья подвергся атаке. По словам Куртева, речь идет о дронах. Все беспилотники, летевшие в направлении города, уничтожены, «в настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы», утверждает он.

Атака дронов произошла также в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщил глава военной городской администрации Александр Вилкул. Он попросил жителей не публиковать фото с мест ударов. Позже Вилкул сообщил, что один из объектов энергетической инфраструктуры получил значительные разрушения, несколько районов города остались без света и воды.

По словам начальника районной военной администрации Никополя в Днепропетровской области Евгения Евтушенко, над городом были слышны звуки дронов-камикадзе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об ударах по областному центру и призвал жителей оставаться в укрытиях. По словам харьковского мэра Игоря Терехова, в Киевском районе города произошло три «прилета».

В ночь на 3 ноября компания «Укрэнерго» сообщила, что вводит ограничение электроснабжения в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, чтобы снизить нагрузку и провести ремонтные работы, «поскольку электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов».

Власти Украины, США и европейских стран считают, что Россия может использовать иранские беспилотники для атак по украинским объектам. Евросоюз и Британия ввели санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит дроны.

Иран и Россия отрицают сообщения, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. В иранском МИДе обвинения называют безосновательными и заявляют, что выступают против поставок оружия сторонам вооруженного конфликта. В Кремле говорят, что подобные данные — вбросы. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что Украина и западные страны пытаются распространить «еще один фейк» и предупреждает, что если ООН начнет «псевдорасследование» по беспилотникам, Москва может пересмотреть отношения с секретариатом.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. По словам президента Владимира Зеленского, повреждения получили около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Запорожская область Запорожье Кривой Рог Украина Военная операция на Украине дроны
Материалы по теме
МИД Узбекистана опроверг сообщения о сборке иранских дронов в стране
Политика
СМИ узнало о расследовании ГУР из-за украинской детали в иранском дроне
Политика
США предупредили о мерах «за рамками санкций» за поставки оружия Ираном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter