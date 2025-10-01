 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский присвоил убитому экс-спикеру Рады Парубию звание Героя Украины

Андрей Парубий
Андрей Парубий (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий посмертно получил звание Героя Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно», — написал он в телеграм-канале и уточнил, что среди награжденных есть Парубий.

Парубий был председателем Верховной рады в 2016–2019 годах. Известен как активный участник Майдана 2014 года.

Политик был застрелен на улице во Львове 30 августа. Ему было 54 года. Предполагаемого киллера задержали 1 сентября, им оказался 52-летний житель Львова Михаил Сцельников. Он признал вину.

Материал дополняется

