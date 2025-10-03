Испанское правительство предложит включить право на аборт в Конституцию

В Испании предложат внести право на аборт в Основной закон. Правительство королевства связывает это с борьбой за права женщин

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Правительство Испании предложит включить в Конституцию право на аборт, чтобы «закрепить свободу и автономию женщин», сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, планируется провести реформу Конституции, которая потребует одобрения большинства голосов депутатов и сенаторов в обеих палатах парламента.

По заявлению правительства, цель такого решения — бороться с тем, что «угрожает правам женщин». «В глобальном контексте наступления на половые и репродуктивные права Испания делает еще один шаг к обеспечению свободы и самостоятельности женщин в принятии решений о своей жизни», — заявил источник издания.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что правительство намерено гарантировать право на добровольное прерывание беременности в тех регионах, где оно «подрывается» и «эксплуатируется». Он пояснил, что многие региональные правительства королевства ограничивают это право, передавая ответственность за аборты частным клиникам.

Испания может стать вторым государством в мире, включившей право на аборт в свою Конституцию, после Франции, которая сделала это в 2024 году. Поправку поддержали 780 французских парламентариев, против выступили 72. Решение поприветствовал Эмманюэль Макрон, который вместе со своей партией «Возрождение» инициировал поправки.

В России с августа 2023 года власти 23 регионов приняли законы, запрещающие «склонение к искусственному прерыванию беременности». В двух областях — Брянской и Кировской — поправки вступили в силу с 1 сентября 2025 года. В двух регионах такие запреты находятся на рассмотрении местных парламентов. Склонение к аборту власти понимают как «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». К подобным действиям не относится информирование о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.