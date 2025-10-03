 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Белый дом стал публиковать видео с лидером демократов в растущем сомбреро

Белый дом стал публиковать видео с лидером демократов в растущем сомбреро
Video

Официальный аккаунт Белого дома на фоне шатдауна начал публиковать видеоролики, на которых лидер Демпартии Хаким Джеффрис изображен в сомбреро, созданном с помощью искусственного интеллекта.

В настоящее время в Соединенных Штатах из-за непринятия бюджета конгрессом приостановлена работа федерального правительства. Вице-президент Джей Ди Вэнс возложил ответственность за это на Демократическую партию.

Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия
База знаний
Фото:Anna Rose Layden / Getty Images

Пресс-служба администрации президента США заявила, что с каждым новым днем шатдауна размер головного убора у лидера демократов будет увеличиваться.

«Мы не шутили», — говорится в сообщении.

Ранее президент Дональд Трамп также публиковал ИИ-видеоролики, на которых лидеры Демократической партии Хаким Джеффрис и Чак Шумер изображены в сомбреро, с усами — в стиле мариачи, исполнителей мексиканской народной музыки.

Республиканцы оценили эти видеоролики как сатиру, а демократы осудили. Джеффрис назвал видео «расистскими», а Шумер раскритиковал Трампа за то, что тот ведет себя в «в интернете как десятилетний ребенок».

Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз также опубликовал похожее видео — на нем звучит измененная версия латиноамериканского хита Macarena, припев переделан на MAGA-rena, а текст песни спет с помощью искусственного интеллекта, имитирующего голос Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Белый дом шатдаун США Демократическая партия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США
Политика
Медведев после шатдауна в США заявил, что «мы-то шатдаунов не объявляем»
Политика
Telegraph узнала о приостановке обсуждений военной помощи Киеву в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
АвтоВАЗ сделал заявление из-за ДТП с заклинившим рулем Lada Vesta Авто, 17:00
МАК сообщил о гибели двух пилотов при катастрофе Ан-2 в Красноярском крае Общество, 16:59
Суд в Ереване дал епископу 2 года по делу о призыве к захвату власти Политика, 16:58
Лучший бомбардир плей-офф КХЛ не пробился в основу клуба Овечкина Спорт, 16:55
Бонус Tesla на $1 трлн для Илона Маска оказался под угрозой Инвестиции, 16:51
Один из погибших у синагоги в Манчестере был случайно застрелен полицией Общество, 16:49
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Стрельба у школы в Дагестане оказалась засадой, чтобы добить раненого Общество, 16:47
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 16:46
Умерла народная артистка России Нина Гуляева Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снова снизилась. Данные ЦБ Инвестиции, 16:40
Bloomberg оценил сокращение нефтяных доходов России в сентябре Экономика, 16:35
Военные США нашли уязвимости в одном из приоритетных проектов армии Технологии и медиа, 16:35