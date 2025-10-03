Белый дом стал публиковать видео с лидером демократов в растущем сомбреро
Официальный аккаунт Белого дома на фоне шатдауна начал публиковать видеоролики, на которых лидер Демпартии Хаким Джеффрис изображен в сомбреро, созданном с помощью искусственного интеллекта.
В настоящее время в Соединенных Штатах из-за непринятия бюджета конгрессом приостановлена работа федерального правительства. Вице-президент Джей Ди Вэнс возложил ответственность за это на Демократическую партию.
Пресс-служба администрации президента США заявила, что с каждым новым днем шатдауна размер головного убора у лидера демократов будет увеличиваться.
«Мы не шутили», — говорится в сообщении.
Ранее президент Дональд Трамп также публиковал ИИ-видеоролики, на которых лидеры Демократической партии Хаким Джеффрис и Чак Шумер изображены в сомбреро, с усами — в стиле мариачи, исполнителей мексиканской народной музыки.
Республиканцы оценили эти видеоролики как сатиру, а демократы осудили. Джеффрис назвал видео «расистскими», а Шумер раскритиковал Трампа за то, что тот ведет себя в «в интернете как десятилетний ребенок».
Сенатор от Техаса республиканец Тед Круз также опубликовал похожее видео — на нем звучит измененная версия латиноамериканского хита Macarena, припев переделан на MAGA-rena, а текст песни спет с помощью искусственного интеллекта, имитирующего голос Трампа.
