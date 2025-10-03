 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

Минэнерго Турции: решения по нефти из России после призыва США примут компании
Сюжет
Торговая война США
Глава Минэнерго Турции рассказал, что нефть закупают в основном частные компании, и они принимают коммерческие решения по поводу своих поставщиков. Трамп требовал отказаться от поставок нефти из России
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Решения по поводу покупки российской нефти на фоне требования США отказаться от ее приобретения будут принимать частные турецкие компании, которые обычно и покупают ее, рассказал CNN Turk министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

«До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения. То есть мы никогда никому не говорили: «Покупай отсюда, не покупай оттуда». До сих пор мы этого не делали. Они тоже выбирали своих поставщиков и свою деятельность, исходя из своих коммерческих соображений», — сказал он.

15 сентября американский президент Дональд Трамп на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настаивает на прекращении закупок Анкарой российской нефти. Он сказал, что поставки не должны возобновляться, пока продолжается российско-украинский конфликт. Подобное требование Трамп выдвигал и к другим странам НАТО.

Байрактар также высказался по поводу приобретения у России газа. По его словам, закупки продолжатся, так как власти не могут сказать жителям Турции, что «газа нет», тем более, близко зима. Кроме того, у Анкары и Москвы есть соглашения по поставкам. Турция покупает газ также у Азербайджана и Туркменистана, указал министр.

Макрон призвал задерживать российские танкеры для срыва поставок нефти
Политика
Фото:David Ryder / Getty Images

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Трамп никогда не скрывал стремления обеспечить экономические интересы своей страны и «самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ».

Трамп называл «непростительным» то, что «ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов». За закупки у России он критикует и другие государства. По его мнению, Китай и Индия стали основными спонсорами конфликта на Украине, так как приобретают у России топливо. Из-за этого Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из Индии в 25%, общий размер тарифа вырос до 50%. Нью-Дели называл меры несправедливыми.

