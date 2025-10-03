Суд приговорил Илью Азара к четырем годам колонии заочно

Азар и еще три бывших московских мундепа приговорены по делу об участии в работе нежелательной организации. Всем дали четырехлетний срок заочно

Илья Азар (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бывший муниципальный депутат и журналист Илья Азар (признан Минюстом иноагентом) приговорен к четырем годам колонии заочно по делу об участии в деятельности нежелательной организации, сообщила прокуратура Москвы.

Аналогичный срок и тоже заочно получили другие экс-мундепы, которые проходят по делу: Илья Глек, Елена Русакова и Сергей Власов. Им также запретили заниматься администрированием сайтов в течение пяти лет.

В деле речь идет о созданной в Германии неправительственной организации «Депутаты мирной России» (признана нежелательной в России в 2024 году). Глека выбрали ее сопредседателем, остальные вошли в управляющий совет, отмечала прокуратура. Дело было заведено по ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности нежелательной организации).

«Являясь членами данной организации, [осужденные] опубликовали на сайте «Депутаты мирной России» две статьи под совместным редакторством, тем самым совершая умышленные действия, направленные на продолжение деятельности организации, признанной нежелательной», — указала прокуратура.

Азар был мундепом района Хамовники, сотрудничал с «Лентой», «Новой газетой» и другими СМИ. Глек был мундепом в Тропарево-Никулино, Власов — района Печатники, Русакова — Гагаринского района.